Ужас! За минувшие сутки в Беларуси погибли четверо детей
По официальной информации за прошедшие сутки из-за несчастных случаев в Беларуси погибли четверо детей
В реке Горынь в Столинском районе утонул 10-летний ребенок.
В Пинске 8-летний мальчик, находясь один в жилой комнате, оперся о москитную сетку, продавил ее и выпал из окна квартиры на 7-м этаже.
В результате падения на землю он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.
В озере вблизи автодороги Добруш - Тереховка Добрушского района утонул 13-летний мальчишка.
В Оршанском районе в Днепре утонул 15-летний подросток, сообщает @Zamkadom.
11:34 16/06/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение