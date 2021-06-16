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Ужас! За минувшие сутки в Беларуси погибли четверо детей

По официальной информации за прошедшие сутки из-за несчастных случаев в Беларуси погибли четверо детей

В реке Горынь в Столинском районе утонул 10-летний ребенок.

В Пинске 8-летний мальчик, находясь один в жилой комнате, оперся о москитную сетку, продавил ее и выпал из окна квартиры на 7-м этаже. 

В результате падения на землю он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

В озере вблизи автодороги Добруш - Тереховка Добрушского района утонул 13-летний мальчишка.

В Оршанском районе в Днепре утонул 15-летний подросток, сообщает @Zamkadom.
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