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Самим им не справиться…





«Сроки им дали запредельные»

6 июля в Брестском областном суде начнется рассмотрение жалобы на решение суда Московского района Бреста по «пинскому делу».





30 апреля судья Евгений Бреган приговорил всех фигурантов дела — 14 политзаключенных — на сроки от пяти с половиной до шести с половиной лет лишения свободы.





Единственная женщина среди осужденных — мать двоих несовершеннолетних детей Елена Мовшук — будет отбывать наказание в колонии общего, остальные 13 осужденных — в условиях усиленного режима.





Катерина Рогащук, сестра одного из фигурантов дела Вячеслава Рогащука, «большой надежды на рассмотрение жалобы нет, не дали бы больше». Однако ее семья и семьи других фигурантов «пинского дела» сдаваться не собираются, потому что «сроки им дали запредельные»: Как рассказала Naviny.by сестра одного из фигурантов дела, «большой надежды на рассмотрение жалобы нет, не дали бы больше». Однако ее семья и семьи других фигурантов «пинского дела» сдаваться не собираются, потому что «сроки им дали запредельные»:





«Со Славиком сидел мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть человека. Его осудили на четыре года исправительной колонии в условиях поселения, а брату дали шесть лет усиленного режима! Это несоизмеримо — то, что сделал тот человек, и мой брат!»





В обвинении указывалось, например, что Вячеслав Рогащук один раз бросил в сотрудников какой-то предмет, не менее пяти раз ударил их палкой и пытался выломать урну.





Еще один фигурант Артур Халимончик ударом ноги бросил пластиковую бутылку в построение сотрудников ОВД, два раза ударил палкой по сотрудникам ОВД и бросил в них палку.





Олег Рубец, по версии обвинения, бросил в построение сотрудников ОВД не менее одного раза горсть земли с клумбы и один раз камень.





Остальным фигурантам «пинского дела» вменяются схожие действия.





Все осужденные признаны виновными в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293 УК).





Иск для семей неподъемный

Потерпевшими по делу признаны 109 сотрудников милиции, в пользу 93 из них взыщут около 150 тысяч рублей компенсации морального вреда. Суд назначил обвиняемым выплатить еще около 24 тысяч рублей возмещения материального вреда организациям и предприятиям. Большая часть пойдет милиции за поврежденные бронежилеты и щиты.





Надо сказать, что у семи сотрудников ОВД — менее тяжкие телесные повреждения (переломы пальцев рук и пальцев ног, плюсневой кости ноги), у остальных — легкие, не повлекшие утраты здоровья или стойкой утраты трудоспособности (ссадины, гематомы, ушибленные раны, есть выбитые зубы).





Что касается ущерба городу, то, согласно обвинению, уничтожены 13 металлических урн, шесть сигнальных столбиков, четыре туи, 30 петуний и растений других видов. Больше всего пострадали бархатцы — обвиняемым вменяется уничтожение 110 таких цветков.





«Мы просим помочь выплатить иск, — говорит Катерина Рогащук от имени родственников 14 фигурантов дела. — Общая сумма — потерпевшим и городу за причиненный ущерб — огромна, около 200 тысяч рублей. Поскольку по приговору мы должны платить в солидарном порядке, это означает, что либо заплатим всё, либо на каждом останется долг. Пока висит долг, невозможно условно-досрочное освобождение. На смягчение приговора в судах высшей инстанции тоже не приходится рассчитывать, пока не выплатим ущерб».





«Мой брат — герой»

Катерина Рогащук говорит, что считает фигурантов дела «жертвами режима, а брата — героем».





Вячеслав был сильно избит после задержания 10 августа 2020 года. Помимо гематом у мужчины, судя по описаниям побоев, была черепно-мозговая травма. В голове шум не прошел до сих пор, говорит его сестра: «Этот шум ночью не дает уснуть. Ему сделали КТ, сказали, что это навсегда».





Побои сняли, родственники по поводу жестокого обращения написали заявление в СК по Брестской области, в возбуждении уголовного дела им отказали.





«Когда во время судебного заседания перечисляли побои Славика, выходило, что он был избит от кончика пальца до кончика волос, — рассказал Катерина. — Его превратили в котлету. На фото, которое было продемонстрировано в суде, брата было невозможно узнать — голова была будто в два раза больше, чем сейчас. Брат говорит, что узнал человека, который его избивал, но Вячеславу тоже отказали в заведении уголовного дела по факту избиений».





Катерина говорит, что ее брат — герой, потому что он был одним из тех, кто 9 августа 2020 года решил отстоять свой голос, пришел на площадь и не скрывает этого:





«Он сейчас не рассматривает возможность просить о помиловании после окончания рассмотрения жалоб. Говорит, что если надо сидеть, будет. Он не признает вину по предъявленному обвинению. Настаивает, что виноват лишь том, что хочет жить в свободной стране.





Соглашается, что участвовал в несанкционированном массовом мероприятии, а это административная статья, не уголовная. Он сказал в последнем слове, что пошел на площадь еще и потому, чтобы потом не было стыдно перед сыновьями».





У Вячеслава — жена и трое сыновей шести, девяти и двенадцати лет. Супруга зарабатывает около 600 рублей. Лишившись дохода в виде зарплаты мужа (он работал таксистом), семья оказалась в тяжелом положении.





Чтобы дети росли в нормальных условиях, жене Вячеслава помогает вся родня и многие простые белорусы, которые не остались равнодушными к их беде.





«Мы благодарны людям, которые помогают с продуктами и вещами детям, — говорит Катерина. — Также люди передают передачи Вячеславу. Там в камере сидят четверо. Брат объяснил, что правила такие: есть у него еда, кушают вместе, завтра есть у другого — снова все вместе кушают.





Кажется, что передача массой 30 кг в месяц это много. На самом деле купишь овощей, фруктов, вот уже и значительный вес. Важно еще перечислять деньги, чтобы он мог купить сигареты или что-то мясное. Например, нельзя передавать сахар, сухое молоко — эти продукты только в магазине покупают. Там он может взять сигареты в блоках, а если мы передаем, надо сложить в пакеты, а они мнутся».





Услуги адвоката для Вячеслава Рогащука обошлись в сумму около пяти тысяч рублей. Катерина говорит, что приходилось дополнительно обращаться к адвокату, чтобы лишний раз сходила к брату, потому что очень боялись за его жизнь.





Все фигуранты «пинского дела» оказались в похожей ситуации и сложном материальном положении.





«От имени всех я прошу помочь нам оплатить иск. Сами мы этого сделать не в силах», — заключила Катерина Рогащук.