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Следственный комитет обратился к Дурову по поводу "деструктивных" телеграм-каналов

Следственный комитет Беларуси направил обращение основателю Telegram Павлу Дурову. Оно касается телеграм-каналов, в которых размещались данные беларусских силовиков.

В фотокопии обращения СК названия этих каналов замазаны. В нем говорится, что комитет расследует уголовное дело по факту разжигания социальной вражды и розни. Размещение личной информации в телеграм-каналах сопровождалось призывами к совершению насильственных действий, пишет reform.by


«В последующем призывы указанных telegram-каналов исполнены рядом установленных и неустановленных следствием лиц, что повлекло нарушение общественного порядка, причинение физического, морального и имущественного вреда потерпевшим. 

Факты преступлений, совершенных под воздействием данных деструктивных telegram-каналов, подтверждаются заявлениями виновных лиц, привлеченных к уголовной ответственности», — говорится в письме.

Далее Дурову предлагается ознакомиться с этими заявлениями, выложенными в телеграм-каналах и на Youtubе. При этом ссылки на ролики опять же заретушированы. В письме сообщается, что указанные телеграм-каналы признаны в Беларуси "экстремистскими".

СК настаивает на том, что телеграм-каналы нарушают политику мессенджера, «международные нормы морали и правы». В письме высказывается предположение, что Дуров и команда мессенджера не поддерживают публичные призывы к насилию и пропаганду экстремизма.

В пресс-релизе Следственного комитета размещена неполная фотокопия обращения. В нем также говорится, что в феврале 2021 года следователи в ходе мониторинга интернета обнаружили пост Павла Дурова, в котором он сообщал о блокировке каналов, выкладывавших личные данные участников протестов и российских силовиков. 

В СК усмотрели параллель между беларуской и российской ситуацией, что, вероятно, побудило написать обращение.

«В связи с тем, что «условия использования прямо запрещают публичные призывы к насилию», а «правила применяются ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов», Следственный комитет ожидает объективной оценки от Telegram Messenger Inc. направленного им обращения», — говорится в пресс-релизе.

На фотокопии трудно точно разобрать дату обращения. Она проставлена неразборчиво. Вероятно, оно было направлено еще в апреле.
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