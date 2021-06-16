



Брак Александра Тарайковского с Еленой Герман не был зарегистрирован официально, но пара растила двух девочек: общую Настю и дочь Елены от первого брака Дарью.





После гибели Тарайковского "люди из разных стран, в том числе и наши соотечественники, стали перечислять денежные средства на мой банковский счет", рассказывает Елена. Она подчеркивает, что не просила о помощи. Открыть счет ее уговорили. Семья жила с заработка Александра, и после того, как он погиб, осталась без источника существования.





"Я видела распечатку счета: каждый перечислял сколько мог, кто по пять рублей… Люди заработали эти деньги, никто им не дал просто так", — говорит Елена.





Она намерена оспорить решение налоговой — подготовила обращение в Мингорисполком и Минский городской Совет депутатов, в котором просит освободить ее от уплаты подоходного налога. Свою просьбу объясняет тем, что выплата такой большой суммы ухудшит материальное состояние ее семьи. Она напоминает, что СК отказался возбуждать уголовное дело по факту убийства ее мужа. Поскольку нет фигурантов, значит некому предъявить иск о возмещении вреда в связи с потерей кормильца.





Дочери Александра Тарайковского в мае исполнилось четыре года. Только недавно девочка научилась вспоминать о папе без слез.





Александра Тарайковского убили во время послевыборных протестов 10 августа. Первоначально в МВД говорили, что он погиб при попытке бросить неустановленный предмет в силовиков, но этот предмет взорвался у мужчины в руках. Однако после публикации видео с места происшествия, про эту версию предпочли забыть. В феврале 2021 года на тот момент председатель СК Антон Носкевич признал, что в Тарайковского стреляли силовики.