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Мою Родину украли. Валерина Кустова рассказала, как уезжала из Беларуси

Интерес силовых органов заставил поэтессу и журналистку Валерину Кустову выехать из страны. О том, почему и как она уезжала, она рассказала на своей странице в Фейсбук.

Мою Родину украли. Валерина Кустова рассказала, как уезжала из Беларуси
"Теперь я не только поэт, но диссидент и даже немного беженец", — написала она.

Все началось с того, что к ней домой пришли силовики. Одновременно сотрудники милиции пришли к ней на работу и к родителям. Провели обыски, опросили соседей. По словам поэтессы, она до сих пор не знает, что именно изъято.  "Есть мнение, что вся техника (были попытки (без успеха) взломать почту и профиля с моих же компьютеров), ценности, средства", рассказывает она.

Что ей вменяют, Валерина не уточняет. Отмечает лишь, что ее адвокат пока не смогал ознакомиться с делом, "так как СК еще "дорабатывает" его".

"На мне — две с хвостиком уголовки. И большой интерес СК, КГК, милиции и ГУБОПиК", — отмечает поэтесса.

Выехать ей помогли друзья, пишет Еврорадио.

"Несколько суток добиралась в безопасное место — без телефона, вещей и средств, меня эвакуировали лесами и болотами. Как есть — в чем вышла из дома", — рассказала Валерина Кустова.

По ее словам, перспектива уголовного дела оказалось не самым страшным. Страшнее то, что забрали привычную "жизнь на родине".  

Валерина говорит, что никогда не хотела уезжать, и по сути никуда не уехала: "Мои сны, мысли, стихи и дела — на родине. И ради нее", написала она.

Валерина Кустова вела программу на телеканале "Белсат". В мае силовики пришли на студию телеканала в Минске, где снимают ток-шоу "Кожны з нас". Были задержаны несколько технических сотрудников. Их обвинили  в "неповиновении сотрудникам милиции", пятерых арестовали на 15 суток, одному выписали штраф.
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