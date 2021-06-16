"Теперь я не только поэт, но диссидент и даже немного беженец", — написала она.





Все началось с того, что к ней домой пришли силовики. Одновременно сотрудники милиции пришли к ней на работу и к родителям. Провели обыски, опросили соседей. По словам поэтессы, она до сих пор не знает, что именно изъято. "Есть мнение, что вся техника (были попытки (без успеха) взломать почту и профиля с моих же компьютеров), ценности, средства", рассказывает она.





Что ей вменяют, Валерина не уточняет. Отмечает лишь, что ее адвокат пока не смогал ознакомиться с делом, "так как СК еще "дорабатывает" его".





"На мне — две с хвостиком уголовки. И большой интерес СК, КГК, милиции и ГУБОПиК", — отмечает поэтесса.





Выехать ей помогли друзья, пишет Еврорадио.





"Несколько суток добиралась в безопасное место — без телефона, вещей и средств, меня эвакуировали лесами и болотами. Как есть — в чем вышла из дома", — рассказала Валерина Кустова.





По ее словам, перспектива уголовного дела оказалось не самым страшным. Страшнее то, что забрали привычную "жизнь на родине".





Валерина говорит, что никогда не хотела уезжать, и по сути никуда не уехала: "Мои сны, мысли, стихи и дела — на родине. И ради нее", написала она.





Валерина Кустова вела программу на телеканале "Белсат". В мае силовики пришли на студию телеканала в Минске, где снимают ток-шоу "Кожны з нас". Были задержаны несколько технических сотрудников. Их обвинили в "неповиновении сотрудникам милиции", пятерых арестовали на 15 суток, одному выписали штраф.



