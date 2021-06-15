



Там же рассказали о том, что с нового учебного года Могилевский филиал Белорусской государственной академии музыки продолжит свою работу в Минске на головной площадке учебного заведения. В настоящее время решается судьба освободившегося здания. Изучается несколько вариантов. С точки зрения городской власти, самый приемлемый — сделать его учебным корпусом Могилевской государственной гимназии-колледж искусств имени Евгения Глебова.





Также предложено изучить возможность концертный зал здания могилевского филиала академии музыки использовать как площадку для выступлений Могилевской городской капеллы под руководством Сергея Лищенко, так как он приспособлен для а капельного выступления.





Могилевский филиал (до 2011 года — педагогический факультет) Белорусской государственной академии музыки был открыт в 1990 году. В нем работает кафедра хорового дирижирования и инструментального исполнительства.



