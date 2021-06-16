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Apple внезапно обновила старые iPhone

Старые смартфоны Apple получили экстренное обновление. Об этом сообщает издание iClarified.

Американская компания внезапно выпустила апдейт для устаревших устройств — смартфонов, планшетов и плееров. Обновление iOS 12.5.4 вышло для представленных в 2013 и 2014 годах iPhone 5s и iPhone 6 и 6 Plus. Также специальная версия ОС стала доступна для планшетов iPad Air, iPad mini 2 и iPad mnini 3, плеера iPod touch шестого поколения.

Перечисленные девайсы недоступны в официальной продаже и не получают поддержку актуальных версий iOS. Получившая патчи безопасности iOS 12 была представлена в 2018 году. Обновление включало в себя поддержку видеозвонков FaceTime на 32 человека, функцию «Экранное время», быстрые команды Siri, возможность автозаполнения кода из «Сообщений», пишет Лента.ру.

Обновление включает в себя патчи безопасности и строго рекомендуется в установке.

Это не первый случай, когда Apple выпускает срочные обновления безопасности для устаревших устройств. В конце марта Apple представила обновление iOS 14.4.2, которое предназначалось для iPhone 5s, iPhone 6, iPad mini третьего поколения, iPad Air первого поколения и iPod touch шестого поколения.
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