Об этом заявил заместитель генерального директора Национального аэропорта Минск Василий Корнев, сообщает primepress.by.





Минск и Москва увеличат авиарейсы до 20 в неделю. Что с ценами?

Фото: belavia.by

Ранее Россия планировала увеличить количество авиарейсов с Беларусью между Москвой и Минском до 10 раз в неделю на взаимной основе.





По словам Корнева, российская авиакомпания «Аэрофлот» добавляет пять рейсов и авиакомпания «Белавиа» дополняет еще пять рейсов. То есть на Москву будет уже 20 рейсов в неделю, отметил он.





Myfin.by поинтересовался ценами на авиабилеты. Например, сегодня на сайте «Белавиа» можно купить билет в Москву на 18 июня на рейсы с вылетом в 07:50 и 12:35 за 291,76 белорусского рубля и за 382,76 белорусского рубля (эконом), а также за 975,76 рубля в бизнес-классе.



