Сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Главном статистическом управлении столицы.





По итогам 2020 г. общий объем пассажирских перевозок составил 79 % от уровня 2019 г., а пассажирооборот снизился на 37,1 %. В общем объеме перевозок более 57 % пассажиров пользовались городским электрическим транспортом и метро, 39 % — автобусным.









Автобусами в 2020-м было перевезено 252,9 млн человек, что составило почти 80 % от уровня 2019 г., в общем объеме перевозок автобусным транспортом в регулярном сообщении доля городских перевозок составила 95 %, пригородных — 4,9 %, международных и междугородных — 0,1 %. Ежедневно автобусы перевозили более 693 тыс. человек.





Услугами метрополитена в 2020 г. воспользовались 219,3 млн человек, что составило 74,7 % от уровня 2019-го. Ежедневно услугами метрополитена в 2020 г. пользовались более 600 тыс. пассажиров.





Троллейбусы в столице по итогам прошлого года перевезли 129,5 млн человек, или 80,5 % от уровня 2019-го. Ежедневно услугами троллейбусов пользовались более 354 тыс. пассажиров, трамваев — более 70 тыс. пассажиров.





Услугами такси в Минске в 2020 г. воспользовались 19,6 млн человек, что составляет 3 % от общего объема перевозок пассажиров.



