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"Белтехосмотр" начал отвечать на вопросы автомобилистов на своем YouTube-канале

Не так давно предприятие "Белтехосмотр" обзавелось своим каналом на YouTube, а теперь специалисты предприятия начали отвечать там на частые вопросы автомобилистов.


"Белтехосмотру", например, задают такие вопросы. Пройду ли я техосмотр, если:

на фаре имеется трещина?
не работают повторители поворотов в зеркалах заднего вида?
если в противотуманных фарах установлены светодиоды вместо галогеновых ламп?
можно ли пройти техосмотр на автомобиле с красными "поворотниками" сзади (автомобиль из США, все в заводском исполнении)?
На эти и другие вопросы специалист предприятия дал ответы. Как отмечается, вопросы можно задавать в комментариях под видео.

К слову, недавно "Белтехосмотр" выдал миллионное разрешение на участие в дорожном движении. "Юбилейное" разрешение получил водитель автомобиля Chevrolet Volt. "Белтехосмотр" вручил ему водительский комплект: огнетушитель, буксировочный трос, знак аварийной остановки, медицинскую аптечку и световозвращающий жилет, пишет abw.by
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