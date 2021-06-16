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Лобовое ДТП в Новогрудском районе: погибли мать и сын-подросток

Два пассажира легкового автомобиля погибли в ДТП в Новогрудском районе, еще два человека доставлены в больницу, сообщили в управлении ГАИ Гродненского облисполкома.

Фото ГАИ Гродно

По данным инспекции, авария случилась во второй половине дня во вторник 15 июня на дороге Р-5 Барановичи – Новогрудок возле деревни Валевка.

"Произошло лобовое столкновение двух автомобилей Nissan. На месте ДТП погиб 15-летний пассажир автомобиля Nissan Almera", – сказали в ГАИ.

Там также отметили, что 48-летнего водителя второй машины и его 42-летнюю пассажирку, мать подростка, доставили в учреждение здравоохранения, однако спустя некоторое время она скончалась.

Сейчас в больнице находится также мужчина, который был за рулем автомобиля Nissan Primera.
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