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А нам все равно! Почему Беларусь не боится демографического кризиса?

Европа снимает с белорусских трудовых ресурсов самые квалифицированные сливки. Россия нацелилась на рядовых работников. А Беларусь беспечно смотрит на потерю человеческого ресурса, будто впереди ее не ждет демографический кризис

А нам все равно! Почему Беларусь не боится демографического кризиса?
Польша заявила, что выдала визы 125 тысячам белорусам в период с августа 2020 года. Очевидно, что много белорусов приняла и Литва, а тем более Украина, куда можно уехать без визы, пишет ej.by

Россия также нацелилась принять под свое крыло определенную часть белорусов. Готов законопроект, разрешающий выдавать российские паспорта белорусам и украинцам, которые считают себя русскими. Как заявляли авторы законопроекта, предложенный алгоритм может привлечь в страну «миллионы соотечественников».

Как видим, соседние страны пытаются решать свои демографические проблемы в том числе за счет белорусов. Мы же относимся к потере человеческих ресурсов так беспечно, будто у нас с демографией проблем нет.

Дефицит трудовых ресурсов – наше неизбежное будущее


Прошли времена, когда потеря трудовых ресурсов волновала лишь восточноевропейские страны, вступившие в Евросоюз. Сейчас эта проблема стоит на повестке дня и в России. Собственное население страны не способно обеспечить экономику необходимым количеством рабочих рук. Насколько Россия зависит от притока трудовых мигрантов, показала пандемия. Столкнувшись в 2020-21 годах с невозможностью принимать мигрантов, государству пришлось изыскивать нестандартные идеи, как заполнить вакуум: начиная от привлечения к труду заключенных до поиска «соотечественников» в соседних странах.

Белорусская экономика тоже стоит на пороге эпохи острого дефицита трудовых ресурсов. Пока этого как будто не чувствуется: у нас последние годы значительно повышался пенсионный возраст, а значит граждан, которые официально считаются трудоспособными, стало больше. Тем не менее даже такие статистические хитрости не спасают страну от неумолимого факта: стариков с каждым годом становится все больше, а молодежи – все меньше.
Посмотрите на эту возрастную пирамиду и сдвиньте ее на 20 лет вверх. Самый длинный (читай, многочисленный) ярус начнет исчезать за счет смертности. А самый узкий (=малочисленный) «перешеек» переедет в серединку, то есть будет основной рабочей силой. Вот на таком хлипком основании придется держаться нашей экономике.

Это основание рискует стать еще более хлипким, если большая часть нынешней молодежи сбежит: одни, насмотревшись видео из застенков с раскаявшимися сверстниками, – в Польшу и Украину, другие, которых такие видео не пугают, – за паспортами в Россию.

Привлечь на их место мигрантов из других стран у Беларуси вряд ли получится – не очень привлекательно она выглядит на фоне рынков труда соседних стран. К тому же для стимулирования иммиграции необходима серьезная работа с общественным мнением – ведь толерантность белорусов во многом является мифом.

В теории нашу экономику, теряющую свой главный ресурс – человеческий, частично смогла бы спасти роботизация. Но закрывшись от внешнего мира и, как пригрозил премьер Головченко, отказавшись от западных технологий, реализовать ее вряд ли удастся.

***

Как видим, демографическая катастрофа надвигается на нас неизбежно и неумолимо. Но правительство и эксперты с экранов телевизора почему-то игнорируют ее и предпочитают обсуждать надуманные опасности «вторжения с Запада».
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