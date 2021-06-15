В Гродно на суде по делу сцепки у «Молочного мира» сотрудники ОМОНа выступали за ширмой под вымышленными именами
В Гродно судят людей за «сцепку» 6 сентября около «Молочного мира» и универсама «Брест». В Октябрьском суде сегодня прошли сразу два заседания. На одном из них обвиняемые - три женщины, на другом - один мужчина. В качестве потерпевших выступают 11 сотрудников ОМОН. Они выступили за ширмой и под вымышленными именами.
Фото: hrodna.life
В судебном заседании над гродненками Анной Мороз, Аллой и Галиной Горацкевич (мама и дочка) после того, как были установлены личности участников процесса, объявили перерыв на две недели, пишет s13.ru. Обвиняемые находятся под стражей с 26 марта. Женщин обвиняют в активном участии в несанкционированном массовом мероприятии и насилии к правоохранительным органам. У 32-летнеей Анны Мороз двое детей – 9 и 14 лет, а 58-летняя Алла Горацкевич имеет онкологическое заболевание.
Сразу после заседания над обвиняемыми женщинами, начался суд над Андреем Соколовским. 38-летнего гродненца также обвиняют в активном участии и насилии к правоохранительным органам. По мнению следствия, Соколовский «принял активное участие в несанкционированном массовом мероприятии, хватал сотрудников правоохранительных органов руками, призывал других участников акции к незаконным групповым действиям».
Потерпевшими на суде выступают 11 омоновцев. В целях их безопасности допрос будет производиться за ширмой и под вымышленными фамилиями. Судебное заседание ведет Маргарита Ланцевич.
Первым на суде выступил Иванов Иван Иванович, сотрудник гродненского ОМОНа. Он сразу попросил на суде учесть показания, которые имеются в письменных материалах дела, так как «не помнит точно, как развивались события того дня». Он лишь добавил, что телесных повреждений в тот день не получал – «были только толчки», а «возле «Бреста» около него пролетела пластиковая бутылка»
Александр Александрович Белый, еще один потерпевший сотрудник ОМОНа, также не помнит деталей произошедшего 6 сентября.
«Было много людей, выкрикивали лозунги всякие, реакции на разъяснения информационной группы не было никакой. В отношении меня были толчки, удары, сопротивление», - рассказывал Белый.
Он также добавил, что не знает как выглядит обвиняемый, а также не помнит, «какие именно побои и при каких обстоятельствах ему причинил обвиняемый».
- Вы вообще имеете какие-то претензии к Соколовскому? – уточнил адвокат.
- Не имею, - ответил потерпевший.
Тогда судья зачитала исковое заявление, которое 9 июня поступило в суд от Белого. В нем он описывает подробно все обстоятельства произошедшего. Описывает какую физическую боль и моральные страдания причинил ему Соколовский. Он просит с обвиняемого взыскать одну тысячу рублей в качестве компенсации морального вреда.
- Почему сейчас ничего не помните? – уточняет судья.
- Ну тогда помнил, теперь не помню.
Адвокат указывает на то, что в досудебном следствии он также давал показания, что не испытывал «физической боли, не обращался к врачу и не видел, кто именно оказывал сопротивление и насилие».
- 9 июня чётко даёте показания, какие страдания, а сейчас ничего не помните. Как это можно объяснить? С 9 июня по 14 забыли?
- Ну бывает такое. Без объяснений.
Адвокат просит судью обратить внимание на противоречия в показаниях потерпевшего, а также обращается к потерпевшему с вопросом: какие показания считать верными? Отвечая на вопросы адвоката, потерпевший Белый путался в показаниях и утверждал, что он многое не помнит, так как прошло много времени. Соколовского он опознал по фотографии, которую ему показали в СК. Там же, со слов потерпевшего, ему и «составили исковое заявление». Его он поддержал в полном объеме на суде. Обвиняемый Соколовский иск не признал.
Один из потерпевших в ходе допроса отказался от искового заявления: «претензий к Соколовскому нет, побоев он не наносил. Я понес моральные страдания от толпы, а не от Соколовского», - заявил Скроботун. Судья приняла отказ от иска и прекратила производства.
В суде объявлен перерыв.
21:50 15/06/2021
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