+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Гродно на суде по делу сцепки у «Молочного мира» сотрудники ОМОНа выступали за ширмой под вымышленными именами

В Гродно судят людей за «сцепку» 6 сентября около «Молочного мира» и универсама «Брест». В Октябрьском суде сегодня прошли сразу два заседания. На одном из них обвиняемые - три женщины, на другом - один мужчина. В качестве потерпевших выступают 11 сотрудников ОМОН. Они выступили за ширмой и под вымышленными именами.

Фото: hrodna.life

В судебном заседании над гродненками Анной Мороз, Аллой и Галиной Горацкевич (мама и дочка) после того, как были установлены личности участников процесса, объявили перерыв на две недели, пишет s13.ru. Обвиняемые находятся под стражей с 26 марта. Женщин обвиняют в активном участии в несанкционированном массовом мероприятии и насилии к правоохранительным органам. У 32-летнеей Анны Мороз двое детей – 9 и 14 лет, а 58-летняя Алла Горацкевич имеет онкологическое заболевание.

Сразу после заседания над обвиняемыми женщинами, начался суд над Андреем Соколовским. 38-летнего гродненца также обвиняют в активном участии и насилии к правоохранительным органам. По мнению следствия, Соколовский «принял активное участие в несанкционированном массовом мероприятии, хватал сотрудников правоохранительных органов руками, призывал других участников акции к незаконным групповым действиям».

Потерпевшими на суде выступают 11 омоновцев. В целях их безопасности допрос будет производиться за ширмой и под вымышленными фамилиями. Судебное заседание ведет Маргарита Ланцевич.

Первым на суде выступил Иванов Иван Иванович, сотрудник гродненского ОМОНа. Он сразу попросил на суде учесть показания, которые имеются в письменных материалах дела, так как «не помнит точно, как развивались события того дня». Он лишь добавил, что телесных повреждений в тот день не получал – «были только толчки», а «возле «Бреста» около него пролетела пластиковая бутылка»

Александр Александрович Белый, еще один потерпевший сотрудник ОМОНа, также не помнит деталей произошедшего 6 сентября.

«Было много людей, выкрикивали лозунги всякие, реакции на разъяснения информационной группы не было никакой. В отношении меня были толчки, удары, сопротивление», - рассказывал Белый.

Он также добавил, что не знает как выглядит обвиняемый, а также не помнит, «какие именно побои и при каких обстоятельствах ему причинил обвиняемый».

- Вы вообще имеете какие-то претензии к Соколовскому? – уточнил адвокат.

- Не имею, - ответил потерпевший.

Тогда судья зачитала исковое заявление, которое 9 июня поступило в суд от Белого. В нем он описывает подробно все обстоятельства произошедшего. Описывает какую физическую боль и моральные страдания причинил ему Соколовский. Он просит с обвиняемого взыскать одну тысячу рублей в качестве компенсации морального вреда.

- Почему сейчас ничего не помните? – уточняет судья.

- Ну тогда помнил, теперь не помню.

Адвокат указывает на то, что в досудебном следствии он также давал показания, что не испытывал «физической боли, не обращался к врачу и не видел, кто именно оказывал сопротивление и насилие».

- 9 июня чётко даёте показания, какие страдания, а сейчас ничего не помните. Как это можно объяснить? С 9 июня по 14 забыли?

- Ну бывает такое. Без объяснений.

Адвокат просит судью обратить внимание на противоречия в показаниях потерпевшего, а также обращается к потерпевшему с вопросом: какие показания считать верными? Отвечая на вопросы адвоката, потерпевший Белый путался в показаниях и утверждал, что он многое не помнит, так как прошло много времени. Соколовского он опознал по фотографии, которую ему показали в СК. Там же, со слов потерпевшего, ему и «составили исковое заявление». Его он поддержал в полном объеме на суде. Обвиняемый Соколовский иск не признал.

Один из потерпевших в ходе допроса отказался от искового заявления: «претензий к Соколовскому нет, побоев он не наносил. Я понес моральные страдания от толпы, а не от Соколовского», - заявил Скроботун. Судья приняла отказ от иска и прекратила производства.

В суде объявлен перерыв.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]