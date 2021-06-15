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В судебном заседании над гродненками Анной Мороз, Аллой и Галиной Горацкевич (мама и дочка) после того, как были установлены личности участников процесса, объявили перерыв на две недели, пишет s13.ru. Обвиняемые находятся под стражей с 26 марта. Женщин обвиняют в активном участии в несанкционированном массовом мероприятии и насилии к правоохранительным органам. У 32-летнеей Анны Мороз двое детей – 9 и 14 лет, а 58-летняя Алла Горацкевич имеет онкологическое заболевание.





Сразу после заседания над обвиняемыми женщинами, начался суд над Андреем Соколовским. 38-летнего гродненца также обвиняют в активном участии и насилии к правоохранительным органам. По мнению следствия, Соколовский «принял активное участие в несанкционированном массовом мероприятии, хватал сотрудников правоохранительных органов руками, призывал других участников акции к незаконным групповым действиям».





Потерпевшими на суде выступают 11 омоновцев. В целях их безопасности допрос будет производиться за ширмой и под вымышленными фамилиями. Судебное заседание ведет Маргарита Ланцевич.





Первым на суде выступил Иванов Иван Иванович, сотрудник гродненского ОМОНа. Он сразу попросил на суде учесть показания, которые имеются в письменных материалах дела, так как «не помнит точно, как развивались события того дня». Он лишь добавил, что телесных повреждений в тот день не получал – «были только толчки», а «возле «Бреста» около него пролетела пластиковая бутылка»





Александр Александрович Белый, еще один потерпевший сотрудник ОМОНа, также не помнит деталей произошедшего 6 сентября.





«Было много людей, выкрикивали лозунги всякие, реакции на разъяснения информационной группы не было никакой. В отношении меня были толчки, удары, сопротивление», - рассказывал Белый.





Он также добавил, что не знает как выглядит обвиняемый, а также не помнит, «какие именно побои и при каких обстоятельствах ему причинил обвиняемый».





- Вы вообще имеете какие-то претензии к Соколовскому? – уточнил адвокат.





- Не имею, - ответил потерпевший.





Тогда судья зачитала исковое заявление, которое 9 июня поступило в суд от Белого. В нем он описывает подробно все обстоятельства произошедшего. Описывает какую физическую боль и моральные страдания причинил ему Соколовский. Он просит с обвиняемого взыскать одну тысячу рублей в качестве компенсации морального вреда.





- Почему сейчас ничего не помните? – уточняет судья.





- Ну тогда помнил, теперь не помню.





Адвокат указывает на то, что в досудебном следствии он также давал показания, что не испытывал «физической боли, не обращался к врачу и не видел, кто именно оказывал сопротивление и насилие».





- 9 июня чётко даёте показания, какие страдания, а сейчас ничего не помните. Как это можно объяснить? С 9 июня по 14 забыли?





- Ну бывает такое. Без объяснений.





Адвокат просит судью обратить внимание на противоречия в показаниях потерпевшего, а также обращается к потерпевшему с вопросом: какие показания считать верными? Отвечая на вопросы адвоката, потерпевший Белый путался в показаниях и утверждал, что он многое не помнит, так как прошло много времени. Соколовского он опознал по фотографии, которую ему показали в СК. Там же, со слов потерпевшего, ему и «составили исковое заявление». Его он поддержал в полном объеме на суде. Обвиняемый Соколовский иск не признал.





Один из потерпевших в ходе допроса отказался от искового заявления: «претензий к Соколовскому нет, побоев он не наносил. Я понес моральные страдания от толпы, а не от Соколовского», - заявил Скроботун. Судья приняла отказ от иска и прекратила производства.





В суде объявлен перерыв.