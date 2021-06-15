+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Минздрав Беларуси обновил перечень стран, по прибытии из которых нужна 10-дневная самоизоляция

Из списка были исключены еще девять стран.

Фото: tut.by

В Министерстве здравоохранения Беларуси рассказали, что был обновлен перечень стран, по прибытии из которых нужна десятидневная самоизоляция, пишет kp.by. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

- Из списка были исключены девять стран, в числе которых Монако, Армения, Сан Марино, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия, Молдова, Болгария и Словакия. По прибытию из данных стран 10-дневная самоизоляция не понадобится, - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что в списке все еще остаются 132 государства, после приезда из которых необходима десятидневная самоизоляция. Среди них – Литва, Латвия, Украина и Польша, а России в данном списке нет.
Источник: Инна Корсак
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]