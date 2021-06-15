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Дешевые лекарства становятся роскошью для белорусов

Из продажи в некоторых аптеках пропали недорогие медпрепараты. Это выявил мониторинг Федерации профсоюзов.


"Например, на момент мониторинга из некоторых аптек исчезли Риваксан, Ксилин, Моксодин, Нимесубел. Нашим специалистам пояснили, что где-то они были раскуплены, а где-то — не поставлялись", — говорят в ФПБ.

Оказалось, передает Еврорадио, что "пропавшие" лекарства входят в список тех, на которые ограничен рост цен: с марта их могут повышать не более чем на 0,2% в месяц.

При этом в аптеках продаются как отечественные, так и зарубежные аналоги этих препаратов, но по более высоким ценам. 

"Для нас это дежавю: с подобной ситуацией мы сталкивались при мониторинге цен на продукты питания. Тогда наиболее "предприимчивые" производители меняли упаковку, название, вносили незначительные изменения в состав и увеличивали стоимость. Получалось, что аналог есть, но цена на него отличается", — заявляют в ФПБ. 

Об этой проблеме представители ФПБ сообщили министру здравоохранения.
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