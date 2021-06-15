Дешевые лекарства становятся роскошью для белорусов





"Например, на момент мониторинга из некоторых аптек исчезли Риваксан, Ксилин, Моксодин, Нимесубел. Нашим специалистам пояснили, что где-то они были раскуплены, а где-то — не поставлялись", — говорят в ФПБ.





Оказалось, передает Еврорадио, что "пропавшие" лекарства входят в список тех, на которые ограничен рост цен: с марта их могут повышать не более чем на 0,2% в месяц.





При этом в аптеках продаются как отечественные, так и зарубежные аналоги этих препаратов, но по более высоким ценам.





"Для нас это дежавю: с подобной ситуацией мы сталкивались при мониторинге цен на продукты питания. Тогда наиболее "предприимчивые" производители меняли упаковку, название, вносили незначительные изменения в состав и увеличивали стоимость. Получалось, что аналог есть, но цена на него отличается", — заявляют в ФПБ.





Об этой проблеме представители ФПБ сообщили министру здравоохранения.