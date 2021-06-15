+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Минске запустился сервис по доставке готовых блюд «Яндекс.Еда»

Пока к нему подключились 100 заведений, но список будет пополняться.


В столице запустился сервис доставки готовых блюд «Яндекс.Еда», пишет blizko.by. Он будет доступен в пределах МКАД. Время доставки в среднем составит 30 минут.
 
Доставка первых трех заказов для пользователя будет бесплатной. Для следующих заказов стоимость доставки начинается от двух рублей. Оплатить заказ можно банковской картой, привязанной к аккаунту в приложении. Все заказы в сервисе, которые привозят доставщики в желтой форме, предоплачены, сумма спишется автоматически. А заказы из ресторанов с собственными доставщиками можно оплатить как картой, так и наличными.
 
Скачать приложение Яндекс.Еда можно в App Store и Google Play. Раздел «Еда» также появится в приложении Яндекс Go, если обновить его до последней версии.
 
Источник: Арсений Семенов
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]