В Минске запустился сервис по доставке готовых блюд «Яндекс.Еда»
Пока к нему подключились 100 заведений, но список будет пополняться.
В столице запустился сервис доставки готовых блюд «Яндекс.Еда», пишет blizko.by. Он будет доступен в пределах МКАД. Время доставки в среднем составит 30 минут.
Доставка первых трех заказов для пользователя будет бесплатной. Для следующих заказов стоимость доставки начинается от двух рублей. Оплатить заказ можно банковской картой, привязанной к аккаунту в приложении. Все заказы в сервисе, которые привозят доставщики в желтой форме, предоплачены, сумма спишется автоматически. А заказы из ресторанов с собственными доставщиками можно оплатить как картой, так и наличными.
Скачать приложение Яндекс.Еда можно в App Store и Google Play. Раздел «Еда» также появится в приложении Яндекс Go, если обновить его до последней версии.
Источник: Арсений Семенов
19:06 15/06/2021
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