Мининформ ограничил доступ к 80 сайтам виртуальных казино и букмекерских контор
На основании уведомлений налоговых органов Мининформ ограничил доступ к 80 интернет-ресурсам, сообщили в ведомстве во вторник.
Поводом для блокировки послужили нарушения законодательства об игорном бизнесе, выявленные налоговыми инспекциями Гомельской, Гродненской областей и г. Минска. Очередное решение Мининформа об ограничении доступа коснулось 80 интернет-ресурсов, которые содержали информацию об организации азартных игр без наличия специального разрешения", - говорится в сообщении, пишет interfax.by.
"В данный перечень вошли главным образом интернет-сайты виртуальных казино и букмекерских контор", - отметили в ведомстве.
18:57 15/06/2021
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