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В июне тюрьмы посетит наблюдательная комиссия при Минюсте

Республиканская общественная наблюдательная комиссия при Министерстве юстиции опубликовала на сайте ведомства ответ "в связи с поступлением значительного количества обращений аналогичного содержания по одним и тем же вопросам, касающимся деятельности этой комиссии". В нём говорится, что в июне запланировано посещение тюрем или колоний.



В ответе указано, пишет smartpress.by, что "наблюдательные комиссии работают на общественных началах и самостоятельно определяют направления своей деятельности в соответствии с возложенными на них законодательством полномочиями".


"Ввиду сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки посещения наблюдательными комиссиями учреждений уголовно-исполнительной системы были приостановлены", - сообщили в общественной наблюдательной комиссии.

"В настоящее время деятельность наблюдательных комиссий возобновлена. Так, в июне 2021 года запланировано посещение учреждений, исполняющих наказание и иные меры уголовной ответственности. Соответствующая информация о результатах посещений будет размещаться в сети Интернет", - добавили там.

У наблюдательных комиссий есть право посещать "помещения органов и учреждений, исполняющих наказание и иные меры уголовной ответственности", беседовать с содержащимися в них лицами, за исключением тех, кто находится под стражей. Также они могут "обращаться к должностным лицам государственных органов, в ведении которых находятся вопросы, связанные с обеспечением прав и законных интересов" тех, кто находится в местах лишения свободы.

Они могут и анкетировать заключенных. "Вопросы, связанные с пребыванием подозреваемых, обвиняемых в следственных изоляторах, не входят в компетенцию данных комиссий", - сообщается в ответе.
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