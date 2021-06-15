По официальной версии, подтверждения пока не обнаружено.





Специалисты санстанции проверили условия приготовления еды как в пищеблоке больницы, так и на заготовочном объекте КУП «Витамин», взяли пробы готовых блюд на анализы, обследовали персонал пищеблока на предмет кишечных инфекций.





Также был проведен опрос пациентов больницы о том, как они себя чувствуют и имеют ли жалобы на питание.





«Лиц, с симптомами кишечной инфекции не установлено», — утверждает пресс-служба Минздрава.







