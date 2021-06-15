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Директор Ryanair рассказал, почему самолет развернулся перед самой границей с Литвой и полетел в Минск

Беларуские власти буквально накануне пытались убедить мир, что самолет Ryanair приземлился в Минске "добровольно" - дескать, пилот сам так решил. Вышло неубедительно. А сейчас еще и исполнительный директор Ryanair рассказал, как именно выглядело это "добровольно".

Директор Ryanair рассказал, почему самолет развернулся перед самой границей с Литвой и полетел в Минск
Главный исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири во вторник рассказал об инциденте с рейсом Афины — Вильнюс в британском транспортном комитете. Об этом пишет The Irish Times. 

По словам О’Лири:

• отклонение рейса было «преднамеренным нарушением всех международных авиационных правил»;

• белорусские диспетчеры сообщили экипажу, что они получили «реальную угрозу, что если самолет войдет в воздушное пространство Литвы или попытается приземлиться в аэропорту Вильнюса, то на борту взорвется бомба»;

• капитан «неоднократно» просил предоставить открытую линию связи с центром управления операциями Ryanair в Варшаве, но ему сказали, что та сторона не отвечает, что «совершенно не соответствовало действительности»;

• на капитана оказывалось «значительное давление», чтобы он приземлился в Минске;

• после посадки в салон зашли «несколько неизвестных лиц с видеокамерами», которые «неоднократно пытались заставить экипаж сказать на видео, что они добровольно направились в Минск», но экипаж отказался сделать это.

Вместе с тем О’Лири заявил, что санкции в отношении «Белавиа» «выходят далеко за рамки духа сотрудничества и взаимопомощи», а политика запрета полетов — не в интересах отрасли и пассажиров, пишет tutby

По словам О'Лири, он поддерживает краткосрочный запрет на использование воздушного пространства Беларуси, но считает, что в долгосрочной перспективе европейские власти должны вновь разрешить летать над Беларусью.

"Нам нужен результат, при котором европейские и британские власти при поддержке международных партнеров, надеюсь, получат соответствующие заверения от белорусских или российских властей, что этого [захвата самолета] больше никогда не повториться", — сказал на слушаниях в британском парламентском комитете О'Лири, передает euroradio.

Напомним, как сообщалось ранее, доклад ICAO по инциденту с самолетом компании, в результате которого были задержаны Роман Протасевич и София Сапега, обещают представить уже в ближайшие две недели.
"Белорусский партизан"
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