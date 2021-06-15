Самолеты будут летать по вторникам, первый рейс запланирован на 29 июня.

Совершить перелет можно будет с 29 июня по вторникам в соответствии с расписанием:





А4677, вылет из Минеральных Вод в 14:00, посадка в Минске в 16:50





А4668, вылет из Минска в 17:50, посадка в Минеральных Водах в 20:25





Для каждого аэропорта указано местное время.





В настоящее время доступны авиабилеты по минимальному тарифу от 15 евро без учета сборов и с ручной кладью до 5 кг.



