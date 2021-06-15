"Азимут" доставит вас из Минска в Минеральные Воды. Сколько будут стоить билеты?
15 июня российский лоукост «Азимут» анонсировал полеты из Минска на юг России.
Самолеты будут летать по вторникам, первый рейс запланирован на 29 июня.
Совершить перелет можно будет с 29 июня по вторникам в соответствии с расписанием:
А4677, вылет из Минеральных Вод в 14:00, посадка в Минске в 16:50
А4668, вылет из Минска в 17:50, посадка в Минеральных Водах в 20:25
Для каждого аэропорта указано местное время.
В настоящее время доступны авиабилеты по минимальному тарифу от 15 евро без учета сборов и с ручной кладью до 5 кг.
15:08 15/06/2021
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