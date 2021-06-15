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СМИ: пациенты 11-й минской больницы отравились едой. Минздрав не согласен

«Рвота и диарея были у больных из разных отделений», - сообщают медики и пациенты 11-й столичной больницы, что на улице Корженевского.

Всего об инциденте TUT.BY пришло более десяти сообщений. Люди рассказали, когда и как это произошло, как отреагировал на это персонал.

— В нашей палате утро воскресенья началось с того, что вырвало женщину в палате, а вторая девочка пожаловалась на диарею. Остальные чувствовали себя нормально, — сообщила женщина, которая лечится в отделении челюстно-лицевой хирургии.

Наша собеседница рассказала, что ей стало плохо около 17.00: закружилась голова. Дежурный врач сразу сказала, что нужно ставить капельницу, «потому что уже много случаев».

— Пока я лежала с капельницей, начало тошнить другую девочку прямо в палате. Ей тоже капельницу принесли.

Карина, еще одна пациентка того же отделения, считает, что ей повезло больше: в субботу, когда у людей начались первые признаки недомогания, она не ела больничные обед и ужин.

— Мне просто повезло. У нас в воскресенье поносил весь этаж. Девочку из моей палаты вырвало. В понедельник у всех «отравленных» взяли анализ крови, но результаты его я не знаю.

Девушка считает, что люди отравились «чем-то овощным», что в столовой давали в субботу на ужин.

В числе пострадавших еще одна женщина, которой недавно сделали операцию, она рассказала, что «была с температурой и не могла встать с кровати».

Капельниц всем не хватало из-за такого количества больных. Информативности после случившегося не было. К врачам и всему медперсоналу претензий нет, помогали как могли. А вот выяснить причину отравления, так и не удалось. Уже более двух суток многие отказываются от больничной еды.

Сотрудница больницы, которая дежурила в минувшие выходные, рассказала, что пациенты с жалобами на боли в животе, тошноту, рвоту, понос были в разных отделениях. Симптомы были у разного числа людей - от нескольких человек до трети отделения.

— К утру понедельника большая часть пациентов чувствовала себя хорошо, их уже ничего не беспокоило. У тех, кто заболел позже или симптомы были более выражены, жалобы ещё были. Практически все перенесли в лёгкой форме, единицы средней степени тяжести.

Медик считает, что вероятный источник отравления — пищеблок, по ее словам аналогичные случаи были и раньше.

Сегодня Минздрав сообщил, что по состоянию на 9.00 15 июня (по данным централизованной диспетчерской Городского центра дезинфекции стерилизации), экстренные извещения о случаях заболевания острыми кишечными инфекциями в 11-й городской клинической больнице и РНПЦ Кардиология, не поступали.

«Учитывая информацию, появившуюся в СМИ, специалисты санитарной службы Минска проводят в данных организациях здравоохранения оценку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе с отбором проб для лабораторного исследования», - сообщили в Минздраве.
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