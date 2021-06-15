На "уклонистов", которые уехали за границу, хотят возбуждать уголовные дела
МВД и Следственный комитет предлагают возбуждать уголовные дела в отношении призывников, которые уклонились от призыва и уехали в другую страну.
Вопрос уже проработан, передает БелТА со ссылкой на временно исполняющего обязанности министра внутренних дел Юрия Назаренко.
По словам Назаренко, это даст возможность получить содействие коллег в тех странах, где находится уклонист. При этом представитель МВД отметил, что "если у молодого человека окажется объективная причина для отсрочки, уголовное дело не будет иметь продолжения".
По словам Назаренко, с начала этого года военные комиссары передали в ОВД порядка 5 тысяч заявлений на "уклонистов".
Эта информация прозвучала во время расширенного заседания президиума Совета республики, которое прошло на базе 120-й Рогачевской бригады имени Верховного Совета Белорусской ССР. На встрече присутствовали представители минобороны, МВД, минобразования и минздрава, говорили о подготовке призывников, пишет euroradio.pl
Глава минобороны Виктор Хренин жаловался на недостаточное участие школы в этом вопросе. "Многие преподаватели по предмету "Допризывная подготовка" в школе не имеют представления о воинской службе", — сказал, в частности, он.
Министр образования Игорь Карпенко в ответ заметил, что с 1 сентября в школах вводится должность руководителя военно-патриотического воспитания — "всего около 2 тыс. ставок", отметил он.
12:35 15/06/2021
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