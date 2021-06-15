На границе нарастает напряжение

Такие данные содержатся в недавнем сообщении Службы госохраны границы Литвы от 14 июня, пишет TUT.BY.





Служба напоминает, что в 2018 году пограничники задержали 104 иностранца, которые пытались нелегально попасть из Беларуси в Литву. В 2019 году таковых было 46, а в 2020 году — 81.





Но вот за неполные шесть месяцев этого года показатель уже достиг рекордной отметки в 387.





Так, в минувшие выходные литовские пограничники остановили сразу четыре группы иностранцев, всего 58 человек. Сначала 12 июня в Швенченском районе Литвы — две группы по 5 человек, а вечером 13 июня в Игналинском районе — еще две группы на 21 и 27 человек.





«По предварительным данным, подавляющее большинство из них не имеют документов. Среди задержанных — женщины, мужчины, несовершеннолетние и совершеннолетние всех возрастов. Иностранцы ходатайствовали о предоставлении убежища в Литве», — добавили в ведомстве.





Согласно процедуре, всех иностранцев протестируют на коронавирус, а после выяснения личности разместят в различных подразделениях Службы госохраны границы Литвы до принятия решения.





Замглавы пограничников Литвы: Ситуация с белорусскими коллегами сейчас очень сложная

Видас Мачайтис уточнял: большинство задержанных — граждане Ирана, Ирака, Турции и Йемена. Накануне в интервью изданию DELFI заместитель главы Службы охраны госграницы Литвыуточнял: большинство задержанных — граждане Ирана, Ирака, Турции и Йемена.





Ситуацию на границе представитель ведомства назвал сложной, ведь много мигрантов сейчас находится в центре иностранцев и подразделениях службы прямо на границе.





А наряды пришлось усилить вдвое, на некоторых участках — и втрое (в том числе силами пограничников из других подразделений, а также сотрудников внутренней службы). Контроль на литовской границе осложняется тем, что на некоторых участках все еще нет камер.





В конце мая министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте уточняла, что система видеонаблюдения охватывает менее 40% границы с Беларусью, и чтобы исправить эту ситуацию, потребуется еще два года и 38 млн евро.





Литва для большинства мигрантов, объяснял Видас Мачайтис, является только транзитной точкой. И хотя большинство мигрантов пытаются избегать встречи с пограничниками, но есть случаи, когда даже будучи замеченными они сами выходят к сотрудникам и просят убежище. Но далеко не каждый получает этот статус.





Так, например, из 108 человек, задержанных в начале июня, убежище получили только 4 белоруса и один россиянин. Остальным было отказано — они должны сами вернутся домой или же будут высланы.





Согласно процедуре, после задержания иностранцев тестируют на коронавирус, а затем с согласия службы миграции отвозят в Центр регистрации иностранцев в городе Пабрада, где они ждут решения.





Центр рассчитан на 240 человек, но из-за возросшего потока иностранцев мест там уже не хватает. Поэтому недавно там организовали еще и палаточный городок для прибывающих мигрантов из Беларуси — а это дополнительные места на 350 человек.





По словам Видаса Мачайтиса, решение судьбы иностранцев осложняет и тот факт, что ухудшились отношения двух стран:





«К вопросу о возвращении этих людей, например, на территорию Беларуси. Раньше, когда у нас были хорошие отношения с Беларусью, депортация была возможна. После проверки информации мы проводили совместные расследования на границе.





Однако сейчас такого уже нет. Ситуация с белорусскими коллегами на данный момент очень сложная. Они не идут на обмен информацией о нелегальной контрабанде и миграции», — приводит его цитату издание DELFI.





Отметим, что на брифинге 14 июня в Минске начальник первого главного управления Госпогранкомитета Андрей Филатов утверждал: Беларусь выполняет все договоренности и соглашения с пограничными ведомствами стран-соседок.





Он привел данные о результатах совместной деятельности по пресечению нелегальной миграции за несколько лет. Однако самая свежая информация там касалась лишь первого квартала 2021-го, то есть по апрель. В то время как его литовский коллега уточнял, что серьезные проблемы начались с 25 мая.





По словам Филатова, на данный момент, в связи с мировыми тенденциями, практикой различных государств и "обстоятельствами, связанными с Республикой Беларусь" — приоритетом в работе белорусских органов погранслужбы стало "пресечение попыток противоправной деятельности, направленной в Беларусь".





Напомним, 26 мая, выступая в парламенте Лукашенко заявил, что Беларусь была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в ЕС, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.