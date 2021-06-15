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Поджог дверей Могилевского института МВД: СК сообщил о задержании подозреваемого

По подозрению в поджоге дверей Могилевского института МВД задержан 27-летний местный житель.

Как утверждает пресс-служба СК, молодой человек объяснил, что бросил «коктейль Молотова» в здание института милиции «под влиянием деструктивных телеграм-каналов». 

Ведомство добавляет, что парень состоит на учете у психиатра. Ранее он уже совершил «общественно опасное деяние», из-за чего к нему применялись принудительные меры лечения.

Напомним, бутылку с горючим веществом во входную дверь Могилевского института МВД бросили ночью 10 июня. При этом никто не пострадал
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