Поджог дверей Могилевского института МВД: СК сообщил о задержании подозреваемого
По подозрению в поджоге дверей Могилевского института МВД задержан 27-летний местный житель.
Как утверждает пресс-служба СК, молодой человек объяснил, что бросил «коктейль Молотова» в здание института милиции «под влиянием деструктивных телеграм-каналов».
Ведомство добавляет, что парень состоит на учете у психиатра. Ранее он уже совершил «общественно опасное деяние», из-за чего к нему применялись принудительные меры лечения.
Напомним, бутылку с горючим веществом во входную дверь Могилевского института МВД бросили ночью 10 июня. При этом никто не пострадал
11:45 15/06/2021
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