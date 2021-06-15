Елизавета II назвала причины отказа от престола





Исследователь отметил, что королева обсудила возможность отказа от королевских полномочий со своей кузиной Маргарет Роудс.





По его словам, Елизавета II заявила в письме родственнице, что оставит престол только в случае инсульта или болезни Альцгеймера.





Деннисон также выразил уверенность в том, что королева будет исполнять свои полномочия всю жизнь. Другие эксперты разделяют его позицию.





Королевский историк Хьюго Викерс подчеркнул, что у Елизаветы II отличное здоровье, и понадеялся, что она останется на британском престоле как можно дольше.