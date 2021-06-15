Сколько стоит организовать свадьбу в Беларуси? С агентством и самому

Поэтому Myfin.by выяснил , сколько сейчас стоит сделать свадьбу в Беларуси. Ради этого мы пообщались со свадебными агентами, изучили предложения свадебных сайтов и объявлений. И вот, что узнали.

Что предлагают профессионалы

Есть узкоспециализированные свадебные специалисты: только визажист, только фотограф, только музыкант. А еще есть координаторы и организаторы, они помогают советом и делом, берут на себя все вопросы, чтобы молодожены, их родители и гости вообще ни о чем не думали, а наслаждались событием.





Потому легче выяснить не общую стоимость свадьбы, а диапазон цен по каждой услуге.





Свадебный фотограф обойдется от 150 рублей или несколько дороже при минимальном количестве работы и фото из ЗАГСа и студии; если добавить к этому съемку поездки, первого танца и что-то еще, то выйдет не меньше 350 руб.; регистрация на фото всего праздника и подготовки к нему обойдется где-то в 600 руб. Может быть и дороже, а найти фотографа за 50 руб. теперь вряд ли удастся.

Расценки на видеосъемку тоже разнятся: минимум из ЗАГСа и прогулки – от 250 руб.; если добавить начало торжества, танец молодых и подготовку клипа – от 400 руб., весь праздник и фильм – от 600 руб.

Услуги ведущего стоят от 300 руб., если он работает один; с привлечением других творческих работников – от 600 руб., расширенная программа – от 800 руб. Разумеется, все индивидуально.





За оформление и декор свадебного зала берут 400-800 руб. Но это скорее средне-минимальные цены для стандартных вариантов.

Аренда легкового авто в Минске стоит от 75-80 руб. за 1 час, но чем дольше, тем дешевле в пересчете на время; микроавтобус и джип будут примерно на 15-25 руб. дороже, лимузин – порядка 120-150 руб. за 1 час.









Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com





Цены на аренду помещения не называем, тут все различается гораздо сильнее. Можно поискать столовую в школе или на заводе, можно закрыть на спецобслуживание ресторан, можно – загородный клуб или усадьбу. Кстати – теперь с этим легче, говорят, что прошлогодний запрет на праздники не отменили, но забыли. В 2020 году это очень мешало.

О распорядителях и свадьбах под ключ

Организация традиционной свадьбы обычно ложится на плечи родителей и родственников, самые активные невесты больше проявляют себя на стадии подготовки, а роль женихов чаще декоративна. Однако мало кто из родителей и молодоженов достаточно опытен, чтобы провести все без огрехов. Еще труднее контролировать праздник от начала до конца.





Чтобы избежать накладок, многие обращаются к распорядителям-профессионалам. Цена услуги – от 250 руб. Но это минимум, масштабная свадьба будет значительно дороже.





Просто представьте себе объем подконтрольных операций:





составление и обсуждение с молодоженами и их родственниками плана мероприятий;

поиск всех подрядчиков, от флористов, до водителей, обсуждение с ними;

контроль нарядов, букетов и оформления всех помещений;

согласование и контроль меню, подготовка праздничного стола;

организация, подготовка и контроль за всеми торжественными и вспомогательными выездами;

контроль работы артистов, водителей, поваров, официантов и др.

А будет еще сам праздник, веселые гости, разрешение неожиданных ситуаций, контроль вещей и окончание праздника. За это можно отдать лишних $500 и не считать себя обманутым.





Чтобы не разбираться одновременно со многими подрядчиками можно заказать себе свадьбу по ключ. Суть услуги понятна из названия. Одному человеку все это не под силу, но свадебные агентства за такое берутся.





Однако цена таких свадеб ожидаемо выше – старт от $1 000.

Если заказать свадьбу под ключ в усадьбе, то выйдет порядка $1 500 – $2 000.

Дорогие, но не экзотические, варианты – это уже порядка $5 000 – $5 500, причем это будет не пышное празднество, а мероприятие примерно на 60 человек.

Что говорят в свадебных агентствах

Также мы позвонили в три свадебных агентства – в Минске, Витебске и Гродно.





В витебском свадебном агентстве Gold Wedding нам рассказали, что дефицита спроса на рынке нет. Если в 2020 году праздновали чуть ли не «на удаленке», то теперь все наладилось. Свадьбы не стали малолюдными и не поменяли формат. Хотя собрать всех в ЗАГСе теперь не пытаются, к примеру – на регистрацию с молодоженами едут порядка 10 человек, а на сам праздник собираются все приглашенные.





Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com





Из-за этого популярной стала выездная регистрация, когда молодых расписывают не ЗАГСе, а там, где они попросят. Кстати, это не дорогая услуга, расписаться во дворце бракосочетаний стоит 1 базовую (29 руб.), а с выездом может быть еще примерно 3 базовых (в каждом учреждении свои расценки). Еще мы узнали, что свадьбы под ключ заказывают все еще редко. И этот вариант интересен не молодежи без родственников, а как раз родителям, которые хотят, чтобы все было в лучшем виде.





В минском свадебном агентстве «Жемчуг» отметили, что за ковидный год выросла популярность усадеб, отмечать непременно в городском ресторане уже не обязательно. Нам также рассказали, что свадьбы под ключ в Минске заказывают молодожены из мира бизнеса. Еще нас просветили, что организатор и координатор свадьбы – это не одно и то же. Человеку, который возьмется контролировать все – от подготовки нарядов и букетов, до уборки декора – придется заплатить порядка $1 000, а за контроль в течение праздника – где-то $400-500.





Средние цены по Минску (по данным агентства «Жемчуг») на специалистов следующие:





Координатор от 150$ до 250$;

Организатор от 300$ до 600$;

Ведущий и ди-джей от 400 до 800$;

Фото и видео – каждый от 300$ до 600$.





Следующий звонок был в Гродно – агентство «7 чувство». Хотелось узнать, может у молодоженов, которые могут «посмотреть через границу», другие вкусы. Оказалось, что в Гродно найдется примерно тот же список услуг, как и в столице. Свадьбы под ключ здесь тоже предлагаются, но их процент пока не велик, хотя популярность растет. Здесь тоже стало больше свадеб в загородных усадьбах. Цены на услуги примерно те же, что мы находили в других местах.

Что в итоге?

Какого-то явного разделения по регионам и классам не заметно. Оно и не нужно, т.к. все есть в интернете, и нет проблемы обратиться к специалистам из другого города. Всё определяется только суммой, которую готовы потратить на свадьбу.





Председатель отдаленного колхоза вполне может заказать детям шикарный праздник в окрестностях столицы, а минские студенты ездят регистрироваться в райцентры, потому что там нет очереди, но есть возможность скромно собраться с друзьями (особенно, если у них там корни).

И еще один практический совет – если у вас в руках только тысяча долларов, не полагайтесь на рекламу с меньшей суммой, за эти деньги вам не обеспечат всего необходимого хотя бы для среднестатистической свадьбы. Рассчитывайте на скромную вечеринку. Стоит ли брать кредит на свадьбу – вопрос дискуссионный. Максимально востребованными они были несколько лет назад, когда получить кредит в принципе никаких проблем не составляло. Сейчас предпочитают делать свадьбу за свои деньги или с помощью родственников.





По-прежнему актуален принцип – чем больше вы делаете сами, тем меньший бюджет потребуется. Скромная свадьба для небольшого круга друзей и родственников с максимальным вовлечением в подготовку выйдет в пределах $1000-$1500. Любая помощь со стороны агенства или других специалистов – закладывайте в бюджет еще как минимум $1000. Верхний предел трат ничем не ограничен.











