В США запустили экспериментальный спутник с самолета

Как пишет profile.ru со ссылкой на сайт c4isr.net, космический аппарат и сам запуск был подготовлен в рекордно короткие сроки. Самолет взлетел с базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния. Издание указывает, что испытание проводилось в рамках программы разработки системы оперативного запуска, которое может дать возможность немедленной замены спутников на орбите, например, если важный разведывательный аппарат будет сбит силами противника.





При этом сокращается как время предстартовой подготовки и самого пуска, так и время изготовления аппарата. "Около года назад я предложил Центру космических и ракетных систем продемонстрировать возможности реагирования в космосе, и они выполнили задание. Команда представила интегрированный спутник Space Domain Awareness; на то, что обычно потребовалось бы от двух до пяти лет, ушло 11 месяцев", - сказал в своем заявлении начальник управления космических операций генерал Джей Реймонд.





По словам Реймонда, способность быстро запускать спутники "лишит конкурентов США ощутимых преимуществ начала конфликта в космосе или распространения его на эту сферу".





Разработка спутника была возложена на SMC Small Launch and Targets Division и группу специалистов проекта Space Safari, запущенного для быстрой интеграции готовых коммерческих технологий в проекты, разрабатываемые для удовлетворения насущных потребностей вооруженных сил.





В 2022 и 2023 годах планируется провести еще два запуска в рамках программы Tactically Responsive Launch, конечная задача которой - развитие способностей оперативных космических пусков, необходимых для быстрого обеспечения соответствующих возможностей боевых командований в разных регионах мира, пишет ru.oxu.az



