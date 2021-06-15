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Холодное оружие - драгунскую шашку времен Российской империи изъяли у жителя Бобруйского района

Драгунскую шашку времен Российской империи изъяли у 57-летнего жителя Бобруйского района, по словам мужчины, он нашел ее случайно, разбирая деревенский дом.

Шашку направили на судебную экспертизу в Бобруйский межрайонный отдел государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ).

"Судебный эксперт установил, что предоставленный объект обладает совокупностью признаков, определяющих его принадлежность к холодному оружию. В частности, это длинноклинковое холодное оружие рубяще-режущего и колюще-режущего действия, а именно – шашка драгунская солдатская образца 1881 года, изготовленная в Российской империи на Златоустовской оружейной фабрике в 1903 году", - говорится в сообщении на сайте ГКСЭ в понедельник.

фото для иллюстрации

Несмотря на то, что на клинке шашки много ржавчины, оружие и его заводские и войсковые клеймения сохранились в удовлетворительном состоянии. Это позволило судебным экспертам идентифицировать его с конкретным известным образцом холодного оружия.

"Более того, данная шашка предположительно состояла на вооружении 1-го Восточно-Сибирского пехотного батальона Русской императорской армии под номером 201. Вероятно, она оказалась на территории современной Беларуси еще во времена Первой мировой войны. Вышеуказанное воинское подразделение в октябре 1915 года держало оборону фронта по линии Барановичи – Пинск", - рассказали в ГКСЭ.
interfax.by
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