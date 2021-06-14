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«Не только со сдерживанием эпидемии, но и с вакцинацией произошел провал»

Как обещания разошлись с реальностью.


— Хоть белорусские власти в худших советских традициях дезинформировали про коронавирусную эпидемию, скрывали статистику и манипулировали ей в 15-20 раз, все же теплилась надежда, что будет неплохо организован процесс вакцинирования, — пишет политолог Андрей Елисеев.

Тем более восторженная пропаганда по этому поводу с осени 2020 года била фонтаном. Мол, наш ближайший союзник изобрел первую в мире и самую лучшую вакцину, белорусы даже вписались добровольцами на третью стадию тестирования Sputnik V, а значит скоро организуем самый быстрый в мире процесс вакцинации.

И что же в итоге?

Декабрь 2020, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич по итогам встречи с АГЛ: «До конца весны планируется привить 1,2 млн человек, а затем выйти на показатель в 5,5 млн вакцинированных».

То есть, к 1 июня власти обещали вакцинировать 1,2 млн, или около 13% населения – слабенькая цель, учитывая, что в большинстве европейских стран к началу лета первую дозу получили уже как минимум половина жителей.

Тем не менее, даже эти планы оказались завалены вдвое. По состоянию на 3 июня первую дозу вакцины получили 560 тысяч человек (около 6%), а полный курс прошли менее 300 тысяч (около 3% населения).

Причем провалилась и коммуникация насчет полезности вакцин (просто-напросто доверие к госорганам ныне ниже плинтуса, а западным вакцинам вообще хода не дали), да и вакцин как таковых не хватает.

Приходится у России оперативно выпрашивать 180 тысяч доз в свете дефицита второго компонента вакцины и побираться китайскими вакцинами уже не только напрямую из Китая, но и через посредников как то Объединенные Арабские Эмираты (10 тысяч доз).

Итого, не только со сдерживанием эпидемии, но и с вакцинацией произошел провал. В Европе есть лишь три страны, в которых вакцинация проходит медленнее, чем в Беларуси.  Все они в недавнем прошлом переживали масштабные военные действия или находятся в состоянии войны до сих пор (Босния и Герцеговина, Косово, Украина).

Таким образом, эпидемия обнажила неприятную истину – качество госуправления в Беларуси на уровне государств, переживших общественно-политическую катастрофу типа военных действий.
Источник: Салідарнасць
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