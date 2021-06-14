Байкер погиб под Молодечно после столкновения с лосем
Авария произошла ночью – водитель врезался в лося, который в темноте внезапно вышел на дорогу.
© Photo : ГАИ Минской области
Водитель мотоцикла погиб в Молодечненском районе в результате столкновения с лосем, сообщила Sputnik официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома Екатерина Сильченко.
По информации правоохранителей, авария произошла ночью в субботу 12 июня по 67-м километре дороги, соединяющей Минск и Молодечно.
"Вблизи деревни Татарщина мотоциклист совершил наезд на внезапного вышедшего на проезжую часть лося", – сказала Сильченко.
Она также уточнила, что в результате 32-летний мотоциклист получил серьезные травмы и погиб, животное – пало.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
20:33 14/06/2021
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