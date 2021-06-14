В центре Минска открылся новый фудмаркет с 30 точками: Какую еду там продают
В центре Минска в квартале заводских корпусов завода МПОВТ (улица Кульман, 1/8) открылась новая гастроплощадка — фудмаркет Lidbeer Dvor. На площадке работает 30 точек с разной едой — стритфудом и более сложной. Кроме еды на площадке планируют проводить концерты, кинопоказы и трансляции футбольных матчей с живыми комментариями.
Фото: Instagram @lidbeerdvor
Фото: Instagram @lidbeerdvor
Среди заведений:
кафе SEADOG& FRIENDS с кофе, лимонадами и мороженым;
BURGER BRO с бургерами;
MONKEY-BROTHERS с крафтовыми сэндвичами;
WAFFLES ON WHEELS с вафлями с разнообразными начинками;
PIZZA YOLO с неаполитанской пиццей и другие.
Источник: the-village.me
20:21 14/06/2021
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