В центре Минска открылся новый фудмаркет с 30 точками: Какую еду там продают

В центре Минска в квартале заводских корпусов завода МПОВТ (улица Кульман, 1/8) открылась новая гастроплощадка — фудмаркет Lidbeer Dvor. На площадке работает 30 точек с разной едой — стритфудом и более сложной. Кроме еды на площадке планируют проводить концерты, кинопоказы и трансляции футбольных матчей с живыми комментариями.