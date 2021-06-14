Смотрите, какие необычные запонки надел глава ВПК Беларуси на встречу с Лукашенко
Они выполнены в виде пуль.
Сегодня Александр Лукашенко посещает производственно-технический кластер «Устье». Здесь производят ракеты и боеприпасы для стрелкового оружия.
Одним из тех, кто сопровождает Лукашенко в ходе этого визита, стал глава ВПК Беларуси Дмитрий Пантус.
Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал фото, где отчетливо видны запонки главы ВПК. Они выполнены в виде пуль, пишет blizko.by.
Как вам такой дизайн?
Фото: Пул Первого
20:01 14/06/2021
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