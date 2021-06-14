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Смотрите, какие необычные запонки надел глава ВПК Беларуси на встречу с Лукашенко

Они выполнены в виде пуль.


Сегодня Александр Лукашенко  посещает производственно-технический кластер «Устье». Здесь производят ракеты и боеприпасы для стрелкового оружия.
 
Одним из тех, кто сопровождает Лукашенко в ходе этого визита, стал глава ВПК Беларуси Дмитрий Пантус.
 
Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал фото, где отчетливо видны запонки главы ВПК. Они выполнены в виде пуль, пишет blizko.by. 

 
Как вам такой дизайн? 

Фото: Пул Первого
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