



- Мы узнали о желании Романа пообщаться со СМИ. Легальная возможность была найдена, - заявил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.





Комсомолка позвонила адвокату Протасевича, чтобы узнать, как стало возможным его участие в брифинге.





- У меня новостей нет про Романа. Ничего не видела, не была там, - опередила вопросы адвокат Инесса Оленская.





О том, что задержанный блогер участвует в брифинге, организованном МИД, защитник не знала.





- Какая конференция? Я вообще не в курсе. У меня сейчас интернета даже нет. Вы мне интересное рассказали.



