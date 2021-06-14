+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Адвокат Романа Протасевича о его участии в брифинге: Вы мне интересное рассказали

Сегодня МИД провел пресс-конференцию по ситуации с посадкой в Минске рейса Ryanair.


- Мы узнали о желании Романа пообщаться со СМИ. Легальная возможность была найдена, - заявил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Комсомолка позвонила адвокату Протасевича, чтобы узнать, как стало возможным его участие в брифинге.

- У меня новостей нет про Романа. Ничего не видела, не была там, - опередила вопросы адвокат Инесса Оленская.

О том, что задержанный блогер участвует в брифинге, организованном МИД, защитник не знала.

- Какая конференция? Я вообще не в курсе. У меня сейчас интернета даже нет. Вы мне интересное рассказали.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]