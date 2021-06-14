Адвокат Романа Протасевича о его участии в брифинге: Вы мне интересное рассказали
Сегодня МИД провел пресс-конференцию по ситуации с посадкой в Минске рейса Ryanair.
В брифинге неожиданно принял участие задержанный во время принудительной посадки этого рейса журналист Роман Протасевич.
- Мы узнали о желании Романа пообщаться со СМИ. Легальная возможность была найдена, - заявил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.
Комсомолка позвонила адвокату Протасевича, чтобы узнать, как стало возможным его участие в брифинге.
- У меня новостей нет про Романа. Ничего не видела, не была там, - опередила вопросы адвокат Инесса Оленская.
О том, что задержанный блогер участвует в брифинге, организованном МИД, защитник не знала.
- Какая конференция? Я вообще не в курсе. У меня сейчас интернета даже нет. Вы мне интересное рассказали.
17:59 14/06/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение