+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

«Глубоко повезло по сравнению с теми, у кого аресты далеко не домашние». Дочь Юлии Чернявской придумала, как мать будет оставаться на связи

Евгения Чернявская создала в соцсетях страницу с сообщениями, которые Юлия Виссарионовна передает через адвоката.

Фото: Labadzenka.by

Вдову основателя портала ТUТ.BY Юрия Зиссера арестовали 18 мая. Женщина с инвалидностью находится под арестом дома, и вчера от нее появилась первая публичная весточка  о том, как прошел последний месяц. Страницу на Facebook завела ее дочь Евгения. Публикуем письмо:
 
– Дорогие мои! Диктую эти слова моему адвокату, потому что сама писать я не имею ни права, ни возможности. Вы знаете, что я под домашним арестом. Это случилось 18 мая, назавтра после годовщины по Юре. Слава богу я успела установить памятник и принести цветы. На открытие мемориальной доски дедушке 26 я, конечно, не попала. Теперь, когда я скоро месяц в этой необжитой квартире, куда переехала только за 6 дней до ареста, я уже смогла установить себе некие правила и распорядок дня.
 
Я много читаю, глажу собаку, слушаю музыку и рисую. А еще, несмотря на проблемы со здоровьем, выхаживаю все больше шагов по квартире. Мне так много осталось от Юры – и диски (хотя половину их не берет музыкальный центр, они очень старые), и собака, подаренная мне на день рождения им же. И даже норма шагов, которой я всегда пренебрегала, особенно когда стало плохо со здоровьем. И вот это его крыло, которое он так и не убрал с моего плеча, дает силы жить в эти очень странные дни.

Я никогда не думала, что Кафка – реальность. Я понимаю, что мне глубоко повезло по сравнению с теми, у кого аресты далеко не домашние, и в честности кого я не сомневаюсь. Я за них молюсь, – это то, что я могу делать.
 
Мне повезло в том, что у меня есть друзья и вы, которые тоже друзья. Еще мне повезло с деревьями под окном. На Немиге я настолько забыла о шелесте деревьев, что здесь мне сперва казалось, что начинается дождь. Здесь бывают очень полнокровные радуги. И если приглядеться, из моего окна видно колесо обозрения. Как называлась одна старая картина – «Всюду жизнь».
 
Мне очень помогают весточки от вас. Мне очень повезло с вами. Живите радостно. Спасибо вам, дорогие.
 
Любящая вас, неизменная ЮЧ.
 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]