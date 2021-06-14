Фото: Labadzenka.by





Вдову основателя портала ТUТ.BY Юрия Зиссера арестовали 18 мая. Женщина с инвалидностью находится под арестом дома, и вчера от нее появилась первая публичная весточка о том, как прошел последний месяц. Страницу на Facebook завела ее дочь Евгения. Публикуем письмо:

– Дорогие мои! Диктую эти слова моему адвокату, потому что сама писать я не имею ни права, ни возможности. Вы знаете, что я под домашним арестом. Это случилось 18 мая, назавтра после годовщины по Юре. Слава богу я успела установить памятник и принести цветы. На открытие мемориальной доски дедушке 26 я, конечно, не попала. Теперь, когда я скоро месяц в этой необжитой квартире, куда переехала только за 6 дней до ареста, я уже смогла установить себе некие правила и распорядок дня.

Я много читаю, глажу собаку, слушаю музыку и рисую. А еще, несмотря на проблемы со здоровьем, выхаживаю все больше шагов по квартире. Мне так много осталось от Юры – и диски (хотя половину их не берет музыкальный центр, они очень старые), и собака, подаренная мне на день рождения им же. И даже норма шагов, которой я всегда пренебрегала, особенно когда стало плохо со здоровьем. И вот это его крыло, которое он так и не убрал с моего плеча, дает силы жить в эти очень странные дни.





Я никогда не думала, что Кафка – реальность. Я понимаю, что мне глубоко повезло по сравнению с теми, у кого аресты далеко не домашние, и в честности кого я не сомневаюсь. Я за них молюсь, – это то, что я могу делать.

Мне повезло в том, что у меня есть друзья и вы, которые тоже друзья. Еще мне повезло с деревьями под окном. На Немиге я настолько забыла о шелесте деревьев, что здесь мне сперва казалось, что начинается дождь. Здесь бывают очень полнокровные радуги. И если приглядеться, из моего окна видно колесо обозрения. Как называлась одна старая картина – «Всюду жизнь».

Мне очень помогают весточки от вас. Мне очень повезло с вами. Живите радостно. Спасибо вам, дорогие.

Любящая вас, неизменная ЮЧ.



