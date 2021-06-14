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Часть журналистов и дипломатов демонстративно покинули брифинг МИДа

Известно, что как минимум 10 журналистов и дипломатов покинули пресс-конференцию по ситуации с самолётом Ryanair и аресте Романа Протасевича


Журналист ВВС Джон Фишер покинул пресс-конференцию по ситуации с самолётом Ryanair, написав в своём твиттере, что не собирается участвовать в брифинге, потому что Роман Протасевич находится там под принуждением.

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