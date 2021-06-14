



Суд Партизанского района Минска отказал в удовлетворении жалобы гражданки России Софии Сапеги на ее задержание. Рассмотрение жалобы состоялось в закрытом режиме, решение судья огласила публично, передает ТАСС





"Суд Партизанского района Минска рассмотрел в закрытом судебном заседании жалобу Софии Сапеги на постановление о задержании от 23 мая. Суд постановил оставить жалобу без удовлетворения", - заявила судья.





Рассмотрение жалобы Сапеги проходило в суде без ее присутствия. Как сообщил адвокат задержанной Александр Филанович, также в ходе заседания не было видеосвязи с содержащейся в СИЗО его подзащитной.





Решение о задержании россиянки будет обжаловано в Минском городском суде. "Защита будет обжаловать данное решение суда, поскольку полагает, что при задержании и при производстве по данным уголовным делам со стороны Беларуси есть определенные вопросы", - отметил представитель защиты.





Филанович пояснил, что речь идет об обязательствах Беларуси в рамках двух международных конвенций по безопасности и расследовании актов на воздушном транспорте.





"По этим конвенциям после инцидента, а этот инцидент - сообщение о заложенной на борту бомбе, - Республика Беларусь как участница этой конвенции обязана была предоставить возможность всем пассажирам проследовать в дальнейшем туда, куда они хотели вылететь", - уточнил адвокат россиянки.





По словам Филановича, в отношении Сапеги в производстве находятся два уголовных дела, по одному из них она является подозреваемой. "И ей, и ее защите достоверно стало известно, что в отношении нее на сегодняшний день в производстве находятся два уголовных дела", - сказал он.





Адвокат уточнил, что одно уголовное дело, по которому Сапега является подозреваемой, было возбуждено 23 мая, второе - 25 мая. Адвокат не стал утонять суть этих уголовных дел, а также статус россиянки по второму делу, сославшись на подписку о неразглашении.