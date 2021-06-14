Подросток пытался разжечь мангал и чуть не сгорел
Жидкость для розжига попала на одежду ребенка и загорелась
Десятилетний мальчик получил травмы, когда разжигал мангал. Это произошло в деревне Воронино Житковичского района, сообщает пресс-служба МЧС.
Мальчик был в гостях у соседей. Вместе с другими детьми он разжигал мангал. Мальчик воспользовался жидкостью для розжига. Жидкость попала на одежду ребенка и воспламенилась.
Ребенка отвезли в Житковичскую центральную районную больницу. Медики установили, что у мальчика обожжено 30 процентов тела. Он госпитализирован.
Источник: kp.by
10:11 14/06/2021
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