Подросток пытался разжечь мангал и чуть не сгорел

Десятилетний мальчик получил травмы, когда разжигал мангал. Это произошло в деревне Воронино Житковичского района, сообщает пресс-служба МЧС.





Мальчик был в гостях у соседей. Вместе с другими детьми он разжигал мангал. Мальчик воспользовался жидкостью для розжига. Жидкость попала на одежду ребенка и воспламенилась.





Ребенка отвезли в Житковичскую центральную районную больницу. Медики установили, что у мальчика обожжено 30 процентов тела. Он госпитализирован.







