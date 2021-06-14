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Подросток пытался разжечь мангал и чуть не сгорел

Жидкость для розжига попала на одежду ребенка и загорелась

Десятилетний мальчик получил травмы, когда разжигал мангал. Это произошло в деревне Воронино Житковичского района, сообщает пресс-служба МЧС.

Мальчик был в гостях у соседей. Вместе с другими детьми он разжигал мангал. Мальчик воспользовался жидкостью для розжига. Жидкость попала на одежду ребенка и воспламенилась.

Ребенка отвезли в Житковичскую центральную районную больницу. Медики установили, что у мальчика обожжено 30 процентов тела. Он госпитализирован.
Источник: kp.by
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