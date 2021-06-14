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Святослав Вакарчук сообщил о разводе

Святослав Вакарчук публично поблагодарил Лялю Фонареву за вместе прожитые годы и надеется сохранить теплые отношения.



Бывший народный депутат и солист группы "Океан Эльзы" заявил о разводе с женой Лялей Фонаревой. 12 июня он рассказал подробности на своей странице в социальной сети "Инстаграм". 

По словам Святослава Вакарчука, он решил сам признаться в таком решении, чтобы обезопасить свою семью, родных и близких от распросов. Музыкант отказался раскрывать причины развода, пожелав сохранить эту информацию внутри семьи. В конце поста он попросил не вмешиваться в личное пространство, а также не задавать никаких вопросов и не обсуждать эту тему. 

"Случилось так, что после более чем 20 лет счастливой и насыщенного радостью жизни, наши с Лялей дороги разошлись", — высказался Святослав Вакарчук в своей публикации. — "Ляля и я всегда были, есть и будем близкими людьми. Я бесконечно благодарен ей за более чем двадцать лет, которые мы прошли вместе. За любовь, мудрость, за опору. Благодарен за нашу дочь Диану". 

Святослав и Ляля состоят в браке более 20 лет и редко делятся подробностями своей личной жизни. Известно, что Ляля стала имиджмейкером для группы "Океан Эльзы", у нее есть дочь от первого брака, которую певец приняли и помогал воспитывать, общих детей у них нет. В интервью программе "Звездный путь" Святослав рассказал, что подружился с девушкой. Сейчас Диане уже 28 лет, она работает стилистом. 
Фокус
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