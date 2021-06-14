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Самое дорогое парковочное место в мире продали за 1,3 миллиона долларов – отличился Гонконг

За парковочное место в апартаментах на горе Николсон в Гонконге неназванный покупатель выложил 1,3 млн долларов США – оттуда открывается вид на весь близлежащий район, сообщает Autonews.ru со ссылкой на американское агентство Bloomberg.


Недвижимость в Гонконге известна как одна из самых дорогих в мире – в этом административном районе Китая ежедневно устанавливают рекорды по самым дорогим продажам. Например, в мае риелторы предлагали одну из квартир с видом на город за 208 тыс. долларов в месяц.

В этот раз компании Wharf Holdings и Nan Fung Group продали парковочное место в одном из домов на горе Николсон за 1,3 млн долларов США. Эта цена побила предыдущий рекорд, также установленный в Гонконге, – в 2019 году за парковку в офисном центре покупатель отдал 0,97 млн долларов США.
ABW.by
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