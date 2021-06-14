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ГАИ начала мероприятие "Такси" в Минске. В течение 10 дней будут рейды

Профилактические мероприятия под названием "Такси" пройдут в Минске на протяжении 10 дней, с 14 по 23 июня.


В этот период инспекторы проконтролируют соблюдение требований законодательства водителями, использующими средства электросвязи и сеть Интернет (Bolt, Uber и Яндекс.Такси).. Повышенное внимание будет уделено выявлению нетрезвых водителей и "бесправников". Кроме того, в поле зрения окажутся нарушения скоростного режима, правил маневрирования и расположения транспортных средств на проезжей части. Для этого будут организованы рейды с применением негласного и смешанного контроля с использованием видеорегистраторов и других средств фото и видеофиксации,  сообщили в столичной ГАИ.

За пять месяцев нынешнего года сотрудниками столичной Госавтоинспекции выявлено свыше 600 нарушений ПДД со стороны водителей сервисов Bolt, Uber и Яндекс.Такси, в том числе 8 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 7 – без права управления. По вине водителей этой категории произошло 7 ДТП, в которых 8 человек получили ранения различной степени тяжести.
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