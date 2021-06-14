Корреспондент агентства «Минск-Новости» стала одной из тех, кто побывал в отпуске в период турецкого локдауна и отмены многих полетных программ из Беларуси.





Решение улететь погреться к морю хотя и вынашивалось около полугода, в конечном счете было принято спонтанно. Чуть больше чем за неделю до вылета свободных мест в отелях оказалось немало. Но проблемой стала сдача ПЦР-теста (обязательное условие для посещения Турции), запись на который на тот момент в лабораториях была на 3–4 недели вперед. Записать на тест за 15 евро предлагает и туроператор. Позвонив во все пункты для тестирования в Минске самостоятельно и убедившись, что там точно ничего не светит, пришлось соглашаться на предложение агента.





Надо сказать, что дешевле летать в пандемию не стало. Так как конец мая — начало июня не совсем сезон, цены на билеты на двоих с вылетом из Минска на 7 ночей стартуют от 700 евро и могут доходить до 1 000–1 300 евро. Сейчас же из-за облета Украины через Россию туристам придется доплатить к этой сумме еще 30–40 евро.





Как добраться и что для этого нужно?

Кроме теста, сделанного не более чем за 72 часа до вылета, и страховки туристам обязательно иметь с собой HES-код, который выдается после заполнения электронной анкеты на сайте Министерства здравоохранения Турции. Его используют, чтобы сдержать распространение вируса. Суть проста: въезжая в страну, код по требованию нужно показывать на входе в места скопления людей. Сотрудники сканируют его и загружают в систему. Если, например, у попутчика обнаружат вирус, человеку придет оповещение.





Заполненную форму распечатывают и предъявляют вместе с отрицательным результатом теста представителю авиакомпании перед посадкой на рейс. В дальнейшем его можно просто скачать на телефон и всегда иметь при себе. По словам гидов, уникальный код при нахождении в стране даже важнее, чем паспорт. Его могут запросить в любом общественном месте, а при его отсутствии к туристу точно будут вопросы.





Самолеты Минск — Анталия курсируют довольно часто, а с места прибытия прибывших развозят по выбранным курортам. На дату вылета об отмене полетов во многие страны информации еще не было. Но разговоры о том, что будут трудности с возвращением или самолет вовсе не полетит в последний момент, ходили. Тем не менее в Анталию удалось добраться без приключений за 2 часа 40 минут.





Как в самолете, так и в аэропортах обеих стран — обязательный масочный режим, рассадка в зале ожидания через кресло, антисептики на стойках. В общем, все, что за время пандемии стало обыденностью.





Самолет, вопреки ожиданиям, оказался под завязку забит пассажирами. Как давно принято в Belavia, питание пассажирам предлагают в индивидуальной упаковке.







Каковы требования в отелях Турции и много ли сейчас людей?

Путь на автобусе из аэропорта в городок Кемер занимает чуть больше часа. При посадке туроператоры каждые 10 минут напоминают о масках, которые многие, нежась в лучах солнца, успевают спрятать подальше. Но предупреждение отрезвляет: если автобус остановит полиция, а средство защиты у туристов будет отсутствовать или находится где-то в районе подбородка, нужно готовить от 100 долларов штрафа. Причем как самому иностранцу, так и туроператору. По словам сопровождающего, около месяца назад такая участь постигла одного из приезжих.





В отеле все отдыхающие проходят стандартные процедуры, к которым в пандемию добавилось измерение температуры. Персонал, как и требуется, маски носит. Правда, из-за жары не всегда как нужно. За это в случае нежданного визита полиции тоже ожидается штраф. На туристов требования не распространяются, но желающие выгулять при 30 градусах на обеде или ужине плотную тканевую маску все-таки находились.





Уже не нова в период пандемии практика, когда вся еда со шведского стола находится за стеклом, а накладывают ее только официанты. Такая система обслуживания вряд ли сильно сказывается на соблюдении дистанции: люди все равно толпятся в ожидании блюд.





Выбор еды во время неполной наполняемости отелей стал намного скуднее, чем прежде. Если нам еще удалось неплохо питаться на шведском столе, то туристы, которые жили в гостиницах покрупнее и с меньшим числом гостей, получали еду порционно. Это обидно, ведь платили за шведский стол пятизвездочного отеля.





В конце мая туристов действительно мало — наш отель был заполнен не более чем наполовину. К началу календарного лета свободные номера заселялись все быстрее. Основная часть отдыхающих — украинцы, белорусов в разы меньше. Неясно, виной тому то, что сезон только начался, или страхи соотечественников перед нестабильным положением с полетами и неутихающей пандемией.





К 1 июня турки очень ждали российских туристов в надежде, что авиасообщение восстановится. Но правительство России решило повременить с полетами до 21 июня из-за высокой заболеваемости в Турции. Поэтому пока решение для россиян одно — ждать или отправляться на отдых через другие страны, например, Беларусь. Так сделали несколько человек, летевших на одном рейсе с нами в Минск.





Гуляя по городу и рассматривая отели, видишь, насколько пандемия загубила этот бизнес. Многих зданий не видно из-за сухих зарослей, до которых теперь никому нет дела. Бассейны успели высохнуть и стали похожи на рыжие лужи. Как рассказали местные, часть отельеров решили закрыться полностью, остальные выжидают лучших времен с регулярным авиасообщением. Открываться ради 10–20 человек как минимум нерентабельно.

Какие ограничения действуют в Турции?

Информация о том, что в Турции высокий уровень заболеваемости COVID-19, из-за чего введен локдаун, мелькала регулярно. Но турагент заверила: туристов ограничения не касаются. С 17 мая по 1 июня комендантский час постепенно решили снимать. Местным жителям запрещено покидать дома, кроме как для посещения магазина, с 21:00 до 5:00 в будние дни. С 21:00 пятницы до 5:00 понедельника турок тоже можно увидеть только в квартире.





Несмотря на то что туристы могут гулять, когда им вздумается, некоторые трудности такой распорядок вносит. Например, в выходные прогуляться по магазинам и торговым центрам не удастся, в будни нужно подстраиваться и выбирать время для шопинга с 7:00 до 20:00. Небольшим придорожным супермаркетам и некоторым аптекам разрешили поработать подольше.





Желающим потусить в клубе или посидеть в кальянной — тоже красный свет. Рестораны и кафе работают на доставку и на вынос с 7:00 до 21:00, в остальное время — только на доставку.





С 1 июня жизнь на курорте стала поактивнее. Причина тому — новый этап смягчения ограничений. Местным не разрешается выходить с 22:00 до 5:00 и в воскресенье, а кафе и рестораны уже могут принимать посетителей. Но только с 7:00 до 21:00. Тренажерки и парки развлечений в эти часы теперь тоже вне запретов.









Что касается туристов, то на улице или в любом общественном месте их имеет право остановить полиция. Тогда нужно доказать, что ты житель другой страны, — предъявить ваучер и личный код. Но приезжих с браслетами от отелей не трогают. Один из гидов по секрету рассказал, что этим периодически пользуются уставшие от локдауна местные жители. Но если это обнаружится, им придется несладко.





В магазинах, аптеках, торговых центрах туристы обязаны носить маски и соблюдать дистанцию — требование не новое. Штрафы начинаются от 100 долларов.





На туристических забавах, которых сейчас предлагают почти столько же, сколько и до ковида, на маски и дистанцию не смотрят. Например, на катерах и лодках катают туристов в таком количестве, какое набралось. Излюбленный многими рафтинг и другие водные аттракционы также не предусматривают дистанцирование и тем более маски.

Каким был путь в Минск?

Будучи на курорте, мы узнали, что Украина приостановила выполнение рейсов через свое воздушное пространство. Переживаний по поводу того, что не сможем улететь на родину, не было. Но и мысли о дополнительных минутах полета не радовали. Сплетен по поводу увеличения времени полетов наслушались очень много: кто-то говорил, что летел 4 часа, кто-то — что всего на 30 минут дольше. Остальные же надеялись, что как-то обойдется.





В итоге вместо 2 часов 40 минут возвращались в Минск почти 4 часа. Факт не очень приятный, но что поделаешь.





Из новостей узнали и о доплатах, которые обязаны внести те, кто только собирается на отдых. Даже готовились, что и у нас потребуют деньги за дополнительные километры в небе. Но платить не пришлось.





Что касается требований после прилета из Турции — это 10-дневная самоизоляция. В самолете на обратном пути каждый турист заполняет анкету, где записывает свои паспортные данные, телефон, адрес и другую информацию. При этом подтверждает, что знает о необходимости оставаться дома.





Ехать или не ехать на отдых в такое время — личное дело и собственный риск каждого. Несомненный плюс — отсутствие столпотворения в городе и на пляжах. Чтобы познакомиться со страной, самое то. После пандемии сделать фото у достопримечательности без людей на фоне или на безлюдном пляже вряд ли удастся.





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