+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Министр: «От участия в «Славянском базаре» отказались считанные артисты»

Министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич в эфире телеканала СТВ отметил, что от участия в «Славянском базаре» отказались считанные артисты.

Архивное фото

- Вы понимаете, этот отказ, ну нет в этом трагедии. Отказались буквально считанные артисты. Они погоды никакой не сделали по отношению к фестивалю в плохом смысле этого слова, так как сегодня фестиваль традиционный. Фестивалю 30 лет. Это уже 30-ый юбилейный фестиваль. Благодаря поддержке главы государства, благодаря тем людям, которые приезжают на фестиваль, он живет и крепнет из года в год. И то, что на международных конкурсах среди исполнителей заявились более 30 стран, является лишь ярким подтверждением тому, что никакие внешние силы нам абсолютно не страны. Все будет здорово, - сказал министр культуры.

Напомним, что от участия в фестивале «Славянский базар» отказались Михаил Галустян, певица Maruv, Наташа Королева, Олег Винник, Элина Иващенко, группа «Рондо», Ирина Билык, Александр Буйнов, шоумен Тимур Мирошниченко, ведущий Андрей Доманский.

На данный момент в программе открытия фестиваля значатся Тамара Гвердцители, Анита Цой, Стас Пьеха, Елена Ваенга, Николай Басков, Слава, Александр Солодуха.
KP.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]