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Машинистов белорусских поездов сделали шпионами?

Такие обвинения прозвучали из Украины.




Из поездов из Беларуси снимают на видео перемещения поездов с вооружением и техникой украинской армии. Об этом сообщает в Facebook 61-я отдельная пехотная егерская бригада.

Как отмечается, видеосъемка осуществляется при помощи установленных в кабинах машинистов поездов веб-камер.

"Согласно полученной информации, в кабинах машинистов беларусских поездов, совершающих перемещение из Республики Беларусь в Украину, установлены веб-камеры, осуществляющие видео-фиксацию перемещения поездов с ВВТ (вооружение и военная техника – ред.) ВСУ по территории Украины. Просим принять во внимание", – говорится в сообщении.

61 отдельная пехотная егерская бригада – воинское формирование, предназначенное для действий в лесной и болотистой местности. Несет службу в северных районах Украины.
Liga.net
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