Трагедия в Ивацевичском районе. Погиб парень, вероятно, из-за селфи

Как рассказали “Першаму Рэгіёну” местные жители, погиб парень примерно 18 лет.





“Взобрался на столб у железной дороги. Убило током. Говорят, полез селфи делать. Возвращался в это время из Бытени”, – рассказал местный житель.

Местные говорят, что погибший в прошлом году только окончил школу.





По информации Белорусской железной дороги, напряжение контактной сети— 27 тысяч вольт переменного тока. Чтобы сделать заветный снимок на крыше вагона или локомотива, подростки не задумываются, а во многих случаях сознательно рискуют жизнью.









При этом, необязательно касаться проводов, чтобы получить смертельную травму. Провода линий электропередачи находятся под высоким напряжением, поэтому поражение электрическим током может произойти через воздух.



