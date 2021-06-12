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Трагедия в Ивацевичском районе. Погиб парень, вероятно, из-за селфи

Несчастный случай произошёл примерно в 4 часа ночи 12 июня в деревне Доманово Ивацевичского района

Как рассказали “Першаму Рэгіёну” местные жители, погиб парень примерно 18 лет.

“Взобрался на столб у железной дороги. Убило током. Говорят, полез селфи делать. Возвращался в это время из Бытени”, – рассказал местный житель.
Местные говорят, что погибший в прошлом году только окончил школу.

По информации Белорусской железной дороги, напряжение контактной сети— 27 тысяч вольт переменного тока. Чтобы сделать заветный снимок на крыше вагона или локомотива, подростки не задумываются, а во многих случаях сознательно рискуют жизнью.


При этом, необязательно касаться проводов, чтобы получить смертельную травму. Провода линий электропередачи находятся под высоким напряжением, поэтому поражение электрическим током может произойти через воздух.
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