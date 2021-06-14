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Что ответила Нефедова: «наплакала» ли она должность худрука Купаловского. Помните, эту встречу с Лукашенко на сцене?

В 2020 году главный драмтеатр Беларуси покинула большая часть творческого коллектива - основа и костяк знаменитого театра. Вместе с известным режиссером и худруком Николаем Пинигиным. Что в сухом остатке?

Что ответила Нефедова: «наплакала» ли она должность худрука Купаловского. Помните, эту встречу с Лукашенко на сцене?
Часть театральной труппы Купаловского после августовских событий и увольнения директора Павла Латушко ушла из Купаловского.

После чего в Купаловском некоторое время не было спектаклей.

В феврале 2021 года театр посетил Александр Лукашенко и пообщался с новой труппой.

Во время этой встречи актриса Ольга Нефедова всплакнула, вспоминая президента с автоматом и призналась, что ей стыдно за коллег, которые в непростое время покинули Купаловский.

Уже официально художественный руководитель театра Ольга Нефедова в интервью госТВ 13 июня прокомментировала прозвучавшие ранее заявления в Сети, что она якобы эту должность «наплакала».

Нефедова отметила, что она читала об этом.

Я считаю, что у меня есть родина, которая не продается, – пояснила свою позицию новых худрук театра Нефедова в эфире "Беларусь 1". – Тогда я не могла сдержать слез, вероятно, от обиды за происходящее, что сделали тогда с Купаловским, из-за несправедливости, цитирует Белновости.

Говоря об увольнении коллег, Нефедова отметила, что «наши коллеги бывшие сами уволились, их никто не увольнял».
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