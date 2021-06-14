Часть театральной труппы Купаловского после августовских событий и увольнения директора Павла Латушко ушла из Купаловского.





После чего в Купаловском некоторое время не было спектаклей.





В феврале 2021 года театр посетил Александр Лукашенко и пообщался с новой труппой.





Во время этой встречи актриса Ольга Нефедова всплакнула, вспоминая президента с автоматом и призналась, что ей стыдно за коллег, которые в непростое время покинули Купаловский.





Уже официально художественный руководитель театра Ольга Нефедова в интервью госТВ 13 июня прокомментировала прозвучавшие ранее заявления в Сети, что она якобы эту должность «наплакала».





Нефедова отметила, что она читала об этом.





Я считаю, что у меня есть родина, которая не продается, – пояснила свою позицию новых худрук театра Нефедова в эфире "Беларусь 1". – Тогда я не могла сдержать слез, вероятно, от обиды за происходящее, что сделали тогда с Купаловским, из-за несправедливости, цитирует Белновости.





Говоря об увольнении коллег, Нефедова отметила, что «наши коллеги бывшие сами уволились, их никто не увольнял».



