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Это Беларусь, Софья: на россиянку Сапегу завели еще одно уголовное дело

Адвокат россиянки в свою очередь сообщил, что увидел документы о возбуждении в мае еще одного дела против нее

"В четверг (10.06.2021) адвокат посетил Софью. Чувствует себя нормально. Она подала жалобу на свое задержание в суд. Рассмотрение жалобы состоится в суде Партизанского района 14 июня 2021 года. Судебное заседание закрытое", - сказал в воскресенье ТАСС адвокат россиянки Александр Филанович.

Он также заявил, что ознакомился в Следственном комитете Беларуси с документами о задержании и возбуждении в мае еще одного уголовного дела против нее.

© Telegram Channel "Zheltye Slivy"/Reuters TV via REUTERS


"В пятницу (11.06.2021) адвокат в Управлении Следственного комитета Республики Беларусь по г. Минску ознакомился с документами, касающимися задержания Софьи, а также иными сведениями о возбуждении в отношении Софьи 23 мая 2021 года еще одного уголовного дела", - сказал Филанович.
ТАСС
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