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На Западном фронте без перемен. Грозы и сильный ветер прогнозируют синоптики

Какой прогноз у нас сегодня и завтра? В понедельник понедельник, 14 июня, в Беларуси снова дожди

Как сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, погода завтра не порадует белорусов.

В понедельник будет переменная облачность. Ночью на большей части территории страны пройдут дожди, возможны грозы.

Кроме того, завтра белорусам нужно быть готовым к порывистому ветру.
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