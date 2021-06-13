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О победе без победы: как на Берлинале принимали картину о протестах в Беларуси

Ленту “Смелость” белорусского режиссера Алексея Палуяна показали на Берлинале в Германии. Главные герои фильма — актеры Белорусского свободного театра.

О победе без победы: как на Берлинале принимали картину о протестах в Беларуси
Зрители картины "Кураж" Алексея Палуяна / Facebook
Светлана Тихановская, нобелевская лауреатка по литературе Светлана Алексиевич, сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич были среди гостей показа.

“У всех ощущение, что это победное кино, а победы не случилось. Нам было трудно смотреть определенные моменты”, — прокомментировал картину в интервью Deutsche Welle активист и режиссер Змицер Чертков.

Прежде белорусские картины в на этом престижном международном фестивале не демонстрировали. В этом году Берлинале проводится уже в 71-ый раз. С 9 по 20 июня зрители будут знакомится с картинами в 16 кинозалах под открытым небом.

Алексей Палуян — автор картины “Возера радасці”, снятой по мотивам одноименного романа писателя Виктора Мартиновича, и документальной ленты “Край жанчын”.
euroradio.fm
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