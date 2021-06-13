Светлана Тихановская, нобелевская лауреатка по литературе Светлана Алексиевич, сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич были среди гостей показа.





“У всех ощущение, что это победное кино, а победы не случилось. Нам было трудно смотреть определенные моменты”, — прокомментировал картину в интервью Deutsche Welle активист и режиссер Змицер Чертков.





Прежде белорусские картины в на этом престижном международном фестивале не демонстрировали. В этом году Берлинале проводится уже в 71-ый раз. С 9 по 20 июня зрители будут знакомится с картинами в 16 кинозалах под открытым небом.





Алексей Палуян — автор картины “Возера радасці”, снятой по мотивам одноименного романа писателя Виктора Мартиновича, и документальной ленты “Край жанчын”.