Прирост инфицированных составил 923 человека против 895 за предыдущие сутки.





"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 тыс. 978 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в ведомстве. По данным на 12 июня было 2 тыс. 969 человек.







