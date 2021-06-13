Данные по Беларуси от минздрава: за сутки выявили 923 пациентов с Covid-19, скончались 9 человек
В Беларуси по данным на 13 июня зарегистрированы 405 тыс. 663 человека с положительным тестом на Covid-19, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения в воскресенье.
Прирост инфицированных составил 923 человека против 895 за предыдущие сутки.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 тыс. 978 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в ведомстве. По данным на 12 июня было 2 тыс. 969 человек.
14:02 13/06/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение